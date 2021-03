Voici qui de Guillaume, William ou Meghan quitte Star Académie ce soir

Partager







Lors du 4e variété de Star Académie diffusé le dimanche 7 mars, nous avons dû dire au revoir à un 3e candidat talentueux.

C’est plus tôt cette semaine que nous avons appris que les 3 candidats en danger étaient Guillaume, William et Meghan.

Joël Lemay / Agence QMI

On se souvient que, la semaine dernière, le public a sauvé Zara et les professeurs, Rosalie. Nous avons donc vu Charles Kamoun quitter l'aventure.

Ce soir, les 3 académiciens en danger ont performé devant leurs familles. La copine de William, Sarah, était sur place pour lui souhaiter bonne chance. La jeune femme a donné naissance tout récemment, le 16 février, au 2e fils du couple.

• À lire aussi: William Cloutier de Star Académie est papa pour la 2e fois et voici d'adorables photos

C’est William qui a ouvert le bal en chantant You Are the Reason de Calum Scott. Il a touché tout le Québec en chantant les dernières notes à son fils Liam, le jeune garçon lui aussi pris par l’émotion.

Joël Lemay / Agence QMI

Ensuite, Meghan a tout donné avec son interprétation de Broken Vow de Lara Fabian et Josh Groban.

Joël Lemay / Agence QMI

Guillaume a finalement chanté I Will Always Love You de Dolly Parton, désirant démontrer son talent dans un autre style de chanson.

Joël Lemay / Agence QMI

Après ces 3 performances hautes en émotion, le public a voté. Les spectateurs ont choisi de garder Guillaume Lafond dans la course.

Ensuite, le corps professoral a choisi William Cloutier.

Cela veut donc dire que le parcours de Meghan Oak à Star Académie s’est terminé. Il ne reste maintenant que 12 académiciens sur 15.

Retrouvez tous les académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

