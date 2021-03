5 citations de femmes qui nous inspirent en 2021

Partager







L'actualité révèle sans cesse des femmes inspirantes qui travaillent à rendre le monde meilleur. Voici cinq citations de femmes qui nous inspirent en 2021.

Farah Alibay

Photo Twitter

«La plupart des gens ici sont des hommes. Quand tu es une femme de couleur avec des cheveux rouges, les gens se souviennent de toi. Je le vois comme un avantage. Quand je suis dans une salle et que je fais du bon travail, les gens s’en souviennent, car il n’y a personne d’autre comme moi.»

— Farah Alibay, ingénieure montréalaise à la NASA, Mission Mars 2020

Shina Nova

«J’ai toujours été une activiste, même avant TikTok. J’ai grandi avec beaucoup de femmes autour de moi, et aider les femmes autochtones a toujours été quelque chose que j’ai voulu faire.»

- Shina Nova, activiste sur TikTok, 1,7 million d’abonnés

Jacinda Arnden

Photo AFP

«Le pire scénario est tout simplement intolérable. Ça représenterait la pire perte de vies de l’histoire de notre pays. Je ne prendrai pas cette chance. Le gouvernement va faire tout ce qu’il peut pour vous protéger. Personne ne peut faire ça seul.»

- Jacinda Arnden, première ministre de la Nouvelle-Zélande, applaudie pour sa gestion de la pandémie

Patrisse Cullors

Photo Courtoisie C2 Montreal

«Ce qui me réjouit, c’est que mon enfant puisse dire que sa mère, aux côtés d’autres femmes noires acharnées, a fait tout ce qu’elle a pu [...] pour rendre cet endroit meilleur pour nous. Je suis excitée à l’idée que cette histoire soit racontée.»

– Patrisse Cullors, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter

Kamala Harris

Photo AFP

«Ma mère me regardait et me disait: Kamala, tu seras peut-être la première à faire beaucoup de choses, mais sois certaine que tu ne seras pas la dernière. C’est pour ça que briser ces barrières en vaut la peine. C’est aussi créer un chemin pour ceux qui viendront après nous.»

– Kamala Harris, première femme noire vice-présidente des États-Unis