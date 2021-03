Des chaussures devant l'hôtel de ville de Montréal pour souligner la Journée internationale des droits des femmes

Partager







Valérie Plante a déposé dimanche des chaussures rouges dans les escaliers de l’hôtel de ville en mémoire des victimes de violence conjugale, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

La mairesse de Montréal a posé ce geste symbolique en compagnie de la présidente du conseil municipal et conseillère du district de Tétreaultville, Suzie Miron, de la conseillère du district d’Ahuntsic et membre du Comité exécutif responsable de l’inclusion sociale, Nathalie Goulet, et de Linda Basque, de l'organisme Info-Femmes.

Mme Plante a souligné sur les réseaux sociaux que cette initiative vise à dénoncer les violences faites aux femmes alors que le Québec a été le théâtre de cinq féminicides uniquement le mois dernier.

«Nous avons donc organisé une vigie intime, pandémie oblige, pour dénoncer ces actes horribles, ainsi que réfléchir à comment on peut travailler ensemble pour fournir des ressources aux femmes, pour les accompagner, les héberger et les aider à quitter un domicile violent», a précisé Valérie Plante dans une publication Facebook dimanche soir.

La mairesse Plante faisait notamment référence au double meurtre survenu le 1er mars, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Un homme est accusé d'avoir tué son ex-conjointe et son ancienne belle-mère à coups de hache.

Courtoisie: compte Instagram de Valérie Plante La mairesse de Montréal Valérie Plante a déposé dimanche des chaussures rouges dans les escaliers de l’hôtel de ville en mémoire des victimes de violence conjugale, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

Les chausseurs rouges seront exposés dans les escaliers de l'hôtel de ville de Montréal jusqu'à la fin de la journée.