[Diablo 2: Resurrected] Les sauvegardes du jeu original seront compatibles

Les joueurs de Diablo 2 seront contents d'apprendre que leurs sauvegardes originales seront compatibles avec le jeu remastérisé. Le producteur du remaster Diablo 2: Resurrected Matthew Cederquist a confirmé la bonne nouvelle lors d’une entrevue avec IGN.

Blizzard était même surpris de voir que cette idée pouvait fonctionner. «À l'époque où nous travaillions sur le remaster, nous nous demandions si les anciens fichiers de sauvegarde fonctionneraient et nous l'avons en quelque sorte poussé et cela a fonctionné! Et nous nous sommes dit: “D'accord, c'est la meilleure fonctionnalité jamais créée”», a déclaré Cederquist.

Bien qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont encore leurs sauvegardes d'il y a 20 ans, l'option est plutôt intéressante. Ça démontre parfaitement le désir de Blizzard de garder le remaster très près de l’architecture de l’original.

Diablo 2: Resurrected proposera des graphismes 4K, des modèles 3D améliorés et des cinématiques remasterisées, mais il sera possible de jouer avec les graphismes originaux en un clic.

Le jeu sera disponible plus tard cette année, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

