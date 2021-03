Huit femmes inspirantes dont on suit la carrière de près

Partager







En cette journée internationale des droits des femmes, on vous présente 8 Canadiennes de tous les horizons qui contribuent à leur manière au changement et à une société plus juste, plus inclusive et surtout plus équitable.

Ashley Callingbull - Mannequin et activiste

Ashley Callingbull est la première Canadienne et la première femme autochtone au Canada à avoir remporté le titre de Miss Universe, en 2015. Originaire de l’Alberta, ce top modèle qui a grandi dans la pauvreté dans la communauté crie d’Enoch est désormais un porte-voix pour les jeunes et les femmes autochtones. Elle s’implique d’ailleurs dans différents organismes.

Clara D. Lewis – Fondatrice de l’entreprise Brown Diva Dolls

Maman, gestionnaire dans le réseau de la santé et entrepreneure à temps partiel, Clara D. Lewis est la fondatrice des poupées Brown Diva Dolls. La marque montréalaise confectionne des poupées haut de gamme à la peau foncée ou métisse. Les Brown Divas Dolls remédient au manque de diversité dans l'industrie du jouet en favorisant le développement de l'estime de soi et en célébrant les différences chez les enfants.

Mélanie Lemay - Cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles

Fière militante de la condition féminine au Québec, Mélanie Lemay a cofondé le mouvement Québec contre les violences sexuelles en 2017. Victime d’agression sexuelle, elle lutte pour donner une voix aux plus jeunes, également victimes de violences sexuelles, notamment sur les campus étudiants. Elle a même participé à la 63e Commission de la Condition de la femme au siège des Nations Unies, à New York, en 2019.

Miss Me - L’artiste de rue engagée et féministe

L'artiste Miss Me exprime à travers son art sa position sur différents enjeux sociaux, dont la place des femmes dans le monde. Sur les rues de Montréal, on reconnaît sa signature avec ses énormes portraits de femmes cagoulées, qui assument totalement leur nudité. Pour l’artiste qui se qualifie de hors-la-loi, c’est une façon de dénoncer la censure qu’elle subit sur les réseaux sociaux. Elle s’implique aussi auprès des jeunes en organisant divers ateliers sur l’art.

Dawn Dumont - Autrice, actrice et humoriste

Dawn Dumont est également une fière crie des Plaines de la Saskatchewan. Elle est autrice de deux romans, dont le dernier, La course de Rose, paru en français en octobre dernier, a remporté le prix City of Regina Fiction Award du Saskatchewan Book Awards, en 2015. Elle est également humoriste, actrice, animatrice et activiste. Elle use sa voix pour contrer le racisme et le sexisme et développe des programmes pour les femmes autochtones disparues et assassinées.

Léonie Daignault-Leclerc - Designer responsable et entrepreneure

Léonie Daignault-Leclerc est une designer québécoise de mode durable qui a fondé la marque Gaïa & Dubos. Sur son site web, elle offre des vêtements écologiques et éthiques pour femmes, question de freiner la surconsommation du fast fashion. De plus, elle offre des cours de couture et de réparation de vêtements. La créatrice de mode a également signé le livre Pour une garde-robe responsable.

Gytana Théobrun - Cofondatrice du spa holistique Temple Kà

Gytana Théobrun est la cofondatrice du spa holistique Temple Kà et se qualifie de coach spirituel. Elle pratique la lecture du tarot, le bain spirituel et la pratique du yoni steam. Avec ses connaissances, elle démystifie et vulgarise au grand public les diverses pratiques holistiques. Elle accompagne aussi les futures mamans comme doula. Durant la crise de pandémie, quand il pouvait être ouvert, le Temple Kà est devenu une destination très prisée par les clients à la recherche de calme et de bien-être.

France Margaret Bélanger - VP exécutive du Groupe CH

France Margaret Bélanger est toute une femme d’affaires. Elle est une des rares femmes à occuper un poste de décision au sein de la LNH. Depuis 2016, elle est nommée vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens de Montréal. D’ailleurs, elle a été nommée personnellement par nul autre que Gary Bettman, commissaire de la LNH pour siéger au Conseil exécutif d’inclusion. Ce conseil a pour objectif d’inclure les minorités dans le monde du hockey et dans les postes de décisions.