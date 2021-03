Journée internationale des femmes: 15 artisanes québécoises à découvrir sur Etsy

Partager







C’est le 8 mars que le monde entier célèbre la journée internationale des femmes. Cette journée sert à rappeler les réalisations féminines pour améliorer la société dans laquelle on vit mais également pour sensibiliser tout le monde sur le chemin qu’il reste à accomplir sur plusieurs aspects.

L’égalité des genres passe entre autres par l’encouragement de l’entrepreneuriat féminin. De plus en plus de femmes se lancent en affaires et c’est hyper important de les soutenir et les encourager!

Puisque chez Silo 57, on aime mettre en lumière le travail entrepreneurs d’ici qui fabrique du beau, on a dressé une liste de 15 artisanes québécoises qui nous font vraiment triper sur Etsy :

1. Annie Lesperance

Si vous aimez des bijoux simple et délicat fabriqués à la main avec amour, les créations de Annie Lespérance devraient vous faire de l’œil.

À découvrir ici.

2. Parceline

La petite entreprise Parceline de Celine Fafard est l’endroit parfait pour dénicher un cadeau unique en céramique et fait à la main, pour une personne qui vous est chère.

À découvrir ici.

3. WellDunn

L’entrepreneure Dominique Dunn propose depuis 2011 des bijoux pour ceux et celles qui aiment le style boho. Tout est fabriqué ici même à Montréal, à la main!

À découvrir ici.

4. Tings shop

La talentueuse Lynne Robertson fabrique dans son atelier maison de jolis textiles pour la maison à partir de sa fibre préférée, le lin.

À découvrir ici.

5. Aydae&Co

La jeune Maële Dubeau créer des produits pour la maison dont les matières premières sont conformes au respect de l'environnement, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui ne contiennent pas de produit issu de leur exploitation.

À découvrir ici.

6. Dans le sac

Si vous vous intéressez au mode de vie zéro déchet, vous avez probablement entendu parler de Dans le sac. L’entreprise qui est celle de deux jeunes femmes entrepreneures propose des sacs réutilisables parfaits pour faire vos emplettes!

À découvrir ici.

7. Lula Flora

La créatrice de LulaFlora, Christine, est reconnue à l’internationale pour être l’une des pionnières dans la mode des mini piñatas comme cadeaux d’invités lors d’évènements. Cette entrepreneure montréalaise ne manque pas de créativité et sa boutique Etsy en est la preuve!

À découvrir ici.

8. Joannie Houle Art

L’illustratrice Joannie Houle propose sur la boutique Etsy de jolies cartes pour envoyer des mots doux ainsi que des affiches pour décorer votre appartement. Son inspiration : les fleurs et les plantes.

À découvrir ici.

9. La Tisserande MTL

Delphine Thibodeau-Gagnon est la créatrice derrière la boutique Etsy La Tisserand MTL. Elle tricote des accessoires de haute qualité à partir de laine qui ne pique pas!

À découvrir ici.

10. Boho Montreal

Les amateurs de décoration boho vont adorer la boutique Etsy de la petite entreprise Boho Montréal. En plus c’est une talentueuse femme qui se trouve derrière ces magnifiques créations.

À découvrir ici.

11. Tone on Tone Paper

La Montréalaise Shannon Goldberg propose des cartes au design assez minimaliste et parfois humoristique. On adore le style de cette créatrice!

À découvrir ici.

12. Noemiah

C’est la talentueuse Noémie Vaillancourt qui se trouve derrière la marque de vêtements Noemiah. La marque conquit le cœur des amateurs de vêtements qui ont de la personnalité. La créatrice a même remporté le prix dans la catégorie Vêtements aux derniers Etsy Design Awards avec sa magnifique robe Celine.

À découvrir ici.

13. Mars and moi

L’illustratrice derrière Mars and Moi, Emie, a une série de prints colorés qui représentent à la perfection les différents signes du zodiaque. Sa boutique Etsy est tellement le fun!

À découvrir ici.

14. lookslikewhite

La designer d’intérieur et potière Trudy Crane crée de la vaisselle délicate et très élégante sous la marque lookslikewhite. Son fil conducteur est la couleur, ou plutôt l’absence de couleur, car tout est blanc.

À découvrir ici.

15. Jolis Cossins

L’entrepreneure et amoureuse de la déco et des beaux objets pour la maison, Camille Trempe, propose des coussins décoratifs vraiment jolis sur sa boutique Etsy.

À découvrir ici.

