Manger ses émotions en pleine pandémie, c'est normal

Avez-vous l’impression de manger vos émotions, plus que jamais? Depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes ont développé une relation d'amour-haine avec le garde-manger et, vous savez quoi, c’est normal! La Dre Janick Coutu, psychologue, vous explique pourquoi c'est normal et vous donne ses meilleurs trucs pour être en paix avec le frigo.

D’abord, il faut savoir que tout le monde, à un moment ou à un autre, «mange ses émotions». Il y a quatre émotions qui sont rattachées à ce comportement: l’ennui, l’anxiété, la tristesse et la colère. Quand on ressent l'une de ses émotions, on a parfois le réflexe de manger pour les apaiser.

Comprendre le «pourquoi»

Le problème, ce n’est pas de «manger ses émotions», c'est d'essayer de se convaincre de ne pas le faire. Se répéter constamment que vous ne voulez plus manger vos émotions, c'est contre-productif et ça ne va rien changer!

Intégrer de nouveaux outils

Essayez plutôt d'intégrer de nouveaux outils qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions et de vous faire sentir aussi bien, sinon mieux, que lorsque vous vous mettez quelque chose sous la dent.

Des outils, il y en a des tonnes et chacun peut y trouver son compte: faire des exercices de respiration, méditer, prendre une marche à l'extérieur, pratiquer un exercice physique (pas pour perdre du poids, mais pour mieux gérer vos émotions!), écrire dans un journal, appeler un ami ou encore appeler une ligne d’aide.

Accepter que c’est normal

Vous voilà maintenant équipé pour affronter vos émotions! Votre cerveau va alterner entre ces différents outils, mais il aura tendance à revenir à la case «manger ses émotions». Quand c’est le cas, tentez d’accepter que c’est normal et que ça arrive à tout le monde, peu importe ce que les médias ou les réseaux sociaux en pensent!

