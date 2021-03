Trois raisons pour lesquelles c'est encore important de lutter pour les droits des femmes au Québec

Partager







Oui, même en 2021, c'est important de lutter pour les droits des femmes au Québec; voici trois phénomènes qui le démontrent très clairement.

Le revenu des femmes est près d’un quart inférieur à celui des hommes

En 2020, le salaire des femmes était de 23% inférieur à celui des hommes, selon un sondage d’ADP Canada et Leger. Ce sont 37% des hommes en emploi sondés qui déclaraient gagner en moyenne au-delà de 80 000$, contre 20% des femmes. Du côté des salaires plus modestes (entre 30 000$ et 50 000$), la proportion s'inverse : 27% des femmes en emploi déclaraient gagner ce montant contre 17% des hommes.

La conciliation travail-famille affecte plus les femmes

La conciliation travail-famille, qui est rendue encore plus difficile en raison de la COVID-19, touche plus durement les femmes : 50%, des mères canadiennes en emploi trouvent difficile de coordonner le travail à la maison et l’organisation de la famille. Les pères sont 40% à avoir répondu qu'ils vivent de grands stress.

Cinq féminicides en un mois

En un mois seulement, cinq femmes ont perdu la vie dans ce qui semble être des circonstances de violence conjugale ou infligée par des proches. En 2020, huit féminicides avaient été comptabilisés. Les organismes ont reçu depuis le début de l’année 35 000 demandes d’aide, ils implorent des investissements majeurs et rapides de la part des gouvernements pour prévenir ces meurtres.

