Une page met une coupe Longueuil à des politiciens et c’est hilarant

Il semblerait que la coupe Longueuil est de nouveau à la mode.

Vous avez bien compris.

«Business in the front, party in the back.»

La page Facebook «L’Actualité en Memes» s’est amusée à transformer la chevelure de certains politiciens du Québec en coupe Longueuil.

C’est très drôle.

Moé jé ai courts su’l top pis long en arriére Publiée par L'Actualité en Memes sur Vendredi 5 mars 2021

Ça a même suscité des réactions chez le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon.

La page de mèmes a aussi fait l’exercice pour quelques élues.

Rappelons que la circonscription de Catherine Fournier, Marie-Victorin, couvre entre autres Longueuil, là où tout a commencé...

Ah oui, les chefs des partis politiques à Ottawa y ont également goûté.

