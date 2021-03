Une violente bagarre éclatte dans une boutique de bougies

Partager







On associe habituellement les bougies parfumées et les produits pour le bain au calme et à la relaxation.

Par contre, une scène qui s’est déroulée au cours de la fin de semaine dans un magasin Bath & Body Works de l’Arizona n’était, pour citer SP, «pas du tout chill».

Des images d’une bagarre impliquant au moins 7 personnes, dont 5 des employés de la boutique, ont été publiées sur Twitter samedi.

L’individu qui a téléversé la vidéo a affirmé que le grabuge a commencé lorsqu’une cliente se tenait trop proche d’une autre personne dans la file d’attente.

A whole fight just happened at bath & body works 🤣🤣🤣🤣🤣 I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f — Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021

Les deux femmes auraient alors commencé à «s’échanger des politesses». À ce moment, des employés seraient intervenus pour calmer le jeu, mais sans chance.

Éventuellement, une femme a mis ses mains sur l’autre et tout a commencé à déraper.

Les employés ont été entraînés malgré eux dans l’altercation violente. Un employé a dû s’en mêler pour mettre dehors les clients problématiques, sous le regard horrifié des gens qui souhaitaient simplement se procurer des bougies qui sentent les biscuits.

Après l’incident, le calme est revenu dans le magasin. Nous ne savons toutefois pas si les deux fauteuses de troubles sont allées foutre la marde dans une autre boutique, comme le Best Buy ou le Victoria’s Secret.

