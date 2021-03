Une entreprise lance un savon à l’apparence d’une vulve

Partager







Une entreprise québécoise célèbre le mois de la femme d’une manière très originale cette année.

Mme L’Ovary, qui se spécialise normalement dans la production de culottes menstruelles, vient de lancer un «savon orgasmique à l’apparence de vulve» pour souligner le «chemin parcouru par la femme».

Oui, oui, vous avez bien compris, un savon à l’apparence de vulve!

Il s’agit d’une collaboration avec la Savonnerie des Diligences.

Avec ce produit, la compagnie veut, entre autres, briser le tabou qui entoure le mot «vulve», mais aussi offrir un «savon engagé pour accepter, comprendre et célébrer la beauté du corps».

Mme L’Ovary a aussi fait une publication sur Instagram, lundi, à l’occasion de Journée internationale des droits des femmes.

«C'est doux doux, on te promet que ta flore te remercie déjà!», peut-on lire.

D’ailleurs, on peut lire sur le site Web de l’entreprise que le savon, qui se vend environ 13$, est naturel et sans fragrance. Il ne contient pas d’huiles essentielles et de colorants.

