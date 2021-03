Cinq restos de Montréal où commander un menu des sucres pour se régaler

Partager







Cette année, la cabane à sucre est pour emporter! Des restaurateurs ont donc concocté des menus du temps des sucres qui annoncent bien sûr le printemps, mais surtout un festin digne des traditions québécoises.

Voici donc cinq restaurants de Montréal où commander un menu des sucres pour se régaler à la maison:

1. Restaurant h3

Le tout nouvel établissement Restaurant h3 est né de l’union d’affaires entre le chef-partenaire Jean-Sébastien Giguère et l’équipe du Coureur des bois. Pour la saison des sucres, l’équipe ouvre les portes de leur éphémère Cabane du Coureur pour offrir un repas traditionnel costaud de 9 services ou un repas revisité de 13 services. Parmi les plats, on se régale entre autres de soupe aux pois et de jambon effiloché, de pain «yum-yum» de la Cabane, de crêpes frites au gras de canard et de beurre d’érable. Un menu végane est aussi disponible sur demande.

*À partir de 75$ pour deux personnes

2. Perles et Paddock

En plein cœur de Griffintown, le restaurant Perles et Paddock a aussi préparé une boîte gourmande inspirée des sucres pour emporter, à savourer dans le confort de la maison. On commence par les classiques: soupe aux pois, oreilles de crisse et bines au four. On poursuit avec l’omelette soufflée, les saucisses maison de porc à l’érable, la porchetta braisée et les légumes de saison. Et on termine par le parfait glacé et la tire d’érable. À noter qu’un menu végétarien est également disponible.

*À 70$ pour deux personnes

3. Les Enfants Terribles

Depuis le début de la pandémie, les restaurants Les Enfants Terribles ont usé de créativité pour permettre aux foodies québécois de vivre des expériences gastronomiques à la maison, à toutes les occasions. Pour honorer la feuille d’érable, on nous propose le panier cabane à sucre qui contient plusieurs délices classiques: salade de chou et vinaigrette au cidre de pomme, cretons au foie gras, saumon fumé à l’érable maison et condiments, saucisses dans le sirop d’érable, fèves au lard traditionnelles, ragoût de porc aux pommes de terre, carottes et panais rôtis à l’érable, grand-père au sirop d’érable, et la fameuse tarte au sucre.

À 89$ pour deux à quatre personnes

4. Rose Ross

Durant tout le mois de mars, le restaurant Rose Ross, situé dans le quartier Rosemont, présente le panier «Ma dose d’érable», en mode pour emporter. Encore une fois, des plats traditionnels se mêlent à des assiettes gastronomiques. Comme partout ailleurs, la soupe aux pois est un incontournable. Cependant, on nous surprend avec la salade de saumon fumé au bois d'érable, l’œuf mollet, les légumes et la vinaigrette érable et tahini, les carottes glacées au cumin et à l'érable accompagnées de cheddar fort, la purée de pommes de terre mélangée avec de la pâte à chou frite, un cassoulet carnivore à souhait et les crêpes Suzette flambées au Sortilège. C’est toute une dose d’érable!

*À 80$ pour deux personnes

5. Prêt à table

L’entreprise montréalaise de traiteur Prêt à table vous livre à la maison le forfait cabane à sucre, qui comprend un menu inspiré des règles de la tradition et qui est conçu à partir de produits locaux. Délectez-vous de fèves au lard et de bacon à l'érable, d’un pâté à la viande maison, d’une omelette de la cabane avec le mélange du chef, d’un jambon à l'érable, d'oreilles de crisse, de sirop d'érable Cosman et Webb, des Cantons-de-l'Est, et de la recette familiale de tarte au sucre de la Beauce du Québec!

*À 100$ pour deux personnes

