Bethesda appartient maintenant officiellement à Microsoft, certains jeux sortiront exclusivement sur Xbox et PC

Ça y est. Quelques mois après avoir annoncé sa vente pour la coquette somme de 7,5 G$, Zenimax Media, la société mère de Bethesda Softworks, appartient désormais officiellement à Microsoft, a annoncé la firme de Redmond ce mardi.

Ce faisant, la famille Xbox accueille huit studios supplémentaires, de même que plusieurs iconiques franchises comme The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein et Dishonored.

Bien que tous les détails et conséquences de l’importante transaction ne soient pas encore connus, le patron de Xbox, Phil Spencer, a confirmé ce matin que «quelques nouveaux titres» de Bethesda paraîtront exclusivement sur Xbox et PC.

Ceux-ci arriveront aussi simultanément sur la Game Pass, le service de jeux sur demande de Microsoft.

«Avec l’ajout des équipes créatives de Bethesda, les joueurs devraient savoir que les consoles Xbox, le PC et la Game Pass seront le meilleur endroit pour jouer aux nouveaux jeux de Bethesda, incluant quelques nouveaux titres dans le futur qui seront exclusifs aux joueurs sur Xbox et PC», a précisé Spencer dans une déclaration sur le site de Xbox.

Par ailleurs, différents jeux précédents de l’éditeur devraient également faire leur arrivée sur la plateforme de Microsoft, a souligné le chef marketing de Bethesda, Pete Hines, dans un billet de blogue.

«Comme nous l’avons déjà partagé, le plan est que Bethesda Softworks et nos studios poursuivent leurs activités comme ils l’ont toujours fait, seulement avec plus de soutien et de ressources que nous n’avons jamais eus. Évidemment, la Game Pass a été une initiative importante pour Microsoft et nous allons travailler pour mettre encore plus de nos jeux sur la Game Pass. Restez à l’écoute, nous ne faisons que commencer ensemble», peut-on y lire.

Également, il est à noter que, lors de l’annonce de l’acquisition de ZeniMax en septembre dernier, Microsoft avait précisé qu’elle comptait honorer les contrats d’exclusivité temporaire des jeux Deathloop et GhostWire: Tokyo sur la PS5. De ce côté, rien n’indique que les choses ont changé depuis.

Pour ce qui est de la suite, tout particulièrement en ce qui concerne les gros jeux à venir de Bethesda, comme The Elder Scrolls VI et Starfield, les plans de Microsoft sont encore un peu flous. Certes, on devrait en apprendre davantage sur la stratégie du géant américain au cours des prochains mois.

D’ici là, certaines rumeurs, comme celle-ci partagée par VGC, indiquent qu’une annonce plus précise, concernant les titres de Bethesda sur la Game Pass, pourrait être faite sous la forme d’une diffusion vidéo ce jeudi 11 mars. C’est donc à suivre.

