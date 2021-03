Cette publicité sur le vaccin vous mettra la larme à l’œil

Partager







C’est peut-être parce que ça fait trop longtemps qu’on est enfermés, mais on trouve cette publicité française sur le vaccin contre la COVID-19 très touchante.

Dans une vidéo qui dure moins d’une minute, on peut assister à la scène d'une grand-mère qui retrouve ses petits-enfants sur Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud.

Déjà là, on était conquis.

Avec un ralenti digne des films hollywoodiens, on peut ainsi voir les gamins en visite sauter dans les bras de leur aïeule.

Pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. pic.twitter.com/CjzmHvpHaO — Olivier Véran (@olivierveran) March 9, 2021

On change ensuite de scène pour retrouver la même madame venant de se faire vacciner à l’hôpital.

«Ça ne vous a pas fait trop mal?», questionne l’infirmière.

«Pas du tout... au contraire», répond la dame avec un regard rêveur. On comprend donc qu'elle vient de s'imaginer la scène des retrouvailles. Et on la comprend, parce qu'on a hâte en mau*** de serrer tout le monde qu'on aime dans nos bras.

Si tout ça ne vous met pas la larme à l’œil, on ne sait pas ce qui le fera.

