PS5: cinq raisons d’en acheter une dès maintenant... et cinq raisons d’attendre

Comme on l’a récemment constaté dans une épopée qui nous a fait passer plusieurs coups de fil et rouler pendant des heures, il n’est pas impossible de dénicher une PS5 au Québec ces jours-ci, et ce, sans même passer par un revendeur. Ça risque toutefois de vous demander un peu de travail!

Cela dit, est-ce que ça vaut réellement la peine d’investir dès maintenant une poignée d’heures ici et là pour mettre la main sur une fringante PlayStation 5?

Ou, encore, ne vaut-il pas mieux d’attendre simplement quelques mois que la pénurie s’estompe du côté de Sony et que la console tant convoitée soit enfin disponible sur les tablettes, et ce, sans aucune acrobatie nécessaire?

La réponse un peu plate, c’est que ça dépend. En fait, ça dépend de beaucoup de choses: les consoles que vous avez déjà à la maison, votre téléviseur... et aussi pas mal de votre patience.

Bref, on vous a préparé un semblant de guide pour vous aider à dompter (ou succomber) au syndrome du «est-ce que j’ai vraiment besoin d’une PS5 maintenant?».

Cinq raisons de l’acheter dès maintenant

Vous n’avez jamais eu de PlayStation

Votre Nintendo Switch ne vous suffit plus? Vous avez toujours joué sur PC, mais vous commencez à penser faire le saut sur console? La PS5 est le système idéal pour se joindre à la famille PlayStation ou, même, renouer avec celle-ci.

La raison est bien simple: il s’agit de la première console de Sony depuis la PlayStation 2 à offrir la rétrocompatibilité. (Oui, une des premières éditions de la PS3 l’offrait aussi, mais comme la fonction a été enlevée par la suite, ça ne compte pas!)

Image courtoisie Sony

Ce faisant, en achetant une PS5, vous achèterez aussi un accès à la très impressionnante bibliothèque de jeux exclusifs à la PS4, parmi laquelle on retrouve aussi bon nombre de classiques de la PS3 revus au goût du jour. Oui, la PS5 n’offre pas encore beaucoup de titres intéressants (on y reviendra), mais, en attendant, la plus récente console de Sony se veut le meilleur endroit pour rattraper son retard et découvrir les chefs-d’œuvre des générations précédentes.

Surtout que si vous vous abonnez à PlayStation Plus, vous aurez accès sans frais sur la PS5, dans le cadre de la PS Plus Collection, à une vingtaine de jeux marquants de PS4, dont certaines excellentes exclusivités. Disons que c’est un bon incitatif!

Vous avez une PS4 de base et un téléviseur 4K

Qu’est-ce qui vient en premier dans une maison, la console qui offre des jeux en 4K ou le téléviseur qui est capable de les afficher?

C’est dur à dire, mais ce qui est à peu près certain, c’est que, grâce aux performances accrues de la PS5, vous allez redécouvrir sous un tout autre jour vos jeux préférés de PS4, lorsqu’ils s’afficheront en ultra-haute résolution sur votre téléviseur.

Capture d'écran Ghost of Tsushima

Si vous avez déjà une PS4 Pro, qui offre elle aussi le 4K, vous ne verrez possiblement pas une énorme différence sur la PS5 (ça aussi, on en reparlera plus tard). Par contre, si comme l’auteur de ces lignes, vous n’avez qu’une PS4 de base (et une résolution de 1080P) pour «animer» votre nouveau téléviseur 4K, vous risquez de tomber en bas de votre sofa en lançant Ghost of Tsushima sur votre PS5 flambant neuve.

Pour profiter de l’excellente manette DualSense

Ma collègue Kazzie en a parlé en long et en large dans sa critique de la PS5 et c’est toujours encore aussi pertinent près de quatre mois après la sortie de la PS5: la DualSense, qui accompagne la console, est probablement l’une des meilleures manettes jamais conçues.

Image courtoisie Sony

Oui, la DualShock 4 est pas mal du tout, mais la DualSense innove... et elle innove particulièrement bien. De ses gâchettes adaptatives à ses vibrations de type «retour haptique», elle est l’exemple même d’un produit excitant sur papier qui l’est tout aussi dans la vraie vie lorsqu’on l’a entre les mains.

Et parce que des jeux comme Astro’s Playroom et Call of Duty: Black Ops Cold War en font déjà une bonne utilisation, on peut profiter de ses particularités uniques dès maintenant.

Le prix de la PS5 ne baissera pas de sitôt

Bon, sur ce point, il s’agit d’une humble prédiction. Notre boule de cristal n’est pas encore tout à fait au point, voyez-vous! Certes, il s’agit d’une prédiction malgré tout assez prudente.

De ce fait, si vous êtes du genre à attendre le temps des Fêtes ou le prochain Black Friday uniquement dans l’espoir de payer un peu moins pour la PS5, on ne souhaite pas trop briser vos rêves, mais il y a peu de chances que ça se produise avec l’immense demande dont jouit le système en ce moment.

630 $ pour une console de jeu, c’est cher, très cher, même. On comprend très bien celles et ceux qui souhaitent attendre quelques années. Mais, si vous aviez en tête de l’acheter en 2021 et que vous attendiez seulement un rabais quelque part dans les prochains mois, eh bien, vous risquez d’être déçu. Si vous avez déjà ramassé l’argent, vous êtes peut-être aussi bien de l’acheter et d’en profiter dès maintenant. Ça risque d’être un bon compagnon d’ici la fin du confinement!

Parce que la PS5 est une excellente console, tout simplement

C’était le constat de Kazzie il y a quelques mois et c’est le mien également. La PlayStation 5 est une console excitante, bien pensée, qui donne réellement l’impression d’être une plateforme de prochaine génération plutôt qu’une PS4 2.0. On a le sentiment de passer à un autre niveau, plutôt que de simplement «upgrader» pour une machine semblable, mais plus puissante.

Les gamers sur PC ne me comprendront peut-être pas, mais celles et ceux qui ont grandi en déballant de toutes nouvelles consoles à Noël savent sûrement de quoi je parle.

Sur une note plus cérébrale (et un peu moins viscérale), la PS5 est rapide, silencieuse et son interface, bien qu’encore un peu limitée, respire la modernité. On a hâte de voir ce qu’elle nous réserve pour la suite... mais on est heureux de pouvoir la découvrir et l’utiliser dès maintenant.

Cinq raisons d’attendre un peu avant d’acheter une PS5

Il n’y a pas encore beaucoup de «gros» jeux exclusifs

Comme c’est malheureusement un peu une tradition lors du lancement de nouvelles consoles, on ne peut pas dire que le catalogue d’exclusivités de la PS5 est encore bien garni. Certes, on y retrouve Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure, mais, encore là, les deux derniers sont aussi sur PS4!

Image courtoisie Sony Demon's Souls

Quelques titres de développeurs tiers conçus pour la PS5, comme Assassin’s Creed Valhalla et Hitman 3, vous permettront d’attendre les gros canons de Sony plus tard en 2021 et en 2022. Toutefois, ce n’est rien pour inciter tout de suite les propriétaires de PS4 à sauter sur la PlayStation 5.

Aussi, comme les retards de production sont devenus monnaie courante depuis quelques mois, rien n’indique qu’un torrent de jeux exclusifs déferlera sur la PS5 de sitôt, et ce, même si certaines dates de parutions laissent encore croire le contraire...

Vous avez une PS4 Pro

Alors, il n’y a pas encore beaucoup d’exclusivités pour la PS5, mais qu’en est-il du catalogue de la PS4, qui est rétrocompatible sur la PS5? Effectivement, comme on l’a mentionné précédemment, c’est une petite mine d’or qui gagne à être (re)découverte sur la PS5.

Toutefois, si vous avez une PS4 Pro branchée à un téléviseur 4K, vous avez déjà l’occasion de voir ces jeux sous un jour qui n’est peut-être pas leur meilleur, mais tout de même une bonne coche au-dessus de ce qu’offre une PS4 de base.

Image courtoisie Sony La PS4 Pro

À un moment, qui arrivera probablement assez vite, la PS4 Pro ne pourra plus rivaliser avec la PS5, mais, à l’heure actuelle, force est d’admettre que, pour les jeux de PS4, la différence n’est pas toujours gigantesque.

Oui, certains titres bénéficient d’améliorations notoires sur la plus récente console de Sony. Cela dit, est-ce que ça vaut le coup de payer 630 $ tout de suite pour une meilleure fréquence d’affichage dans quelques cas et des temps de chargement plus rapides? Ça variera d’une personne à l’autre, mais c’est une question qui mérite d’être soulevée.

Vous avez une PS4 de base... mais pas encore de téléviseur 4K

Mais là, pour celles et ceux qui ont une PS4 de base, la PS5 est donc un must? Oui... et non! Comme on l’a écrit dans la première partie de l’article, pour quelques jeux de PS4, le passage à la PlayStation 5 est une révélation.

Par contre, et c’est là que ça se corse, si vous n’avez pas de téléviseur ou de moniteur 4K, vous ne risquez pas de voir une immense différence. D’un côté, l’expérience sera plus stable (et silencieuse!), la fréquence d’affichage plus élevée et les temps de chargement seront diminués, mais, à l’œil nu, la marge entre votre ludothèque sur PS4 et PS5 ne vaudra peut-être pas 630 $.

Quand la PlayStation 5 aura des exclusivités dignes de ce nom, il y aura là une très bonne raison de sauter dans la prochaine génération de consoles, même avec un téléviseur HD. Or, pour le moment, le solide catalogue de la PS4 n’est peut-être pas un incitatif assez solide, surtout si vous en êtes déjà un habitué.

La PS5 est encore un très jeune système et elle n’est pas exempte de défauts

Les consoles modernes ne sont pas comme celles de notre enfance, souvent figées dans le temps; elles évoluent au fil de mises à jour et changent souvent pas mal entre le moment de leur lancement et la fin de leur cycle de vie. En ce sens, elles s’améliorent aussi beaucoup!

Ainsi, vous l’aurez deviné, comme elle est sortie il n’y a que quatre mois, la PS5 est encore un système très jeune, avec quelques fonctions qui ne sont pas loin d’être embryonnaires.

Notamment, l’interface de la console est très bien conçue, mais il s’agit sans l’ombre d’un doute d’une première itération, qui s’étoffera d’ici quelques années. De ce fait, certaines innovations, comme le système de cartes du centre de contrôle, sont encore peu utilisées et peuvent parfois sembler un peu «minces» en utilité pour l’instant.

Image courtoisie Sony

Dans le même ordre d’idées, Sony n’offre toujours pas la possibilité d’augmenter le stockage interne, à la base un peu anémique, de la PS5, et ce, même si le port pour le faire est bien là, à l’intérieur de la console.

Certaines rumeurs indiquent que cela devrait se faire quelque part en 2021, par le biais d’une mise à jour système. Par contre, ça nous ramène au même constat: pour l’instant la PlayStation 5 est encore une console bien jeune et, en l’achetant dès maintenant, on doit accepter qu’elle n’est pas encore tout à fait «à maturité».

Vous n’avez pas le temps (ou l’envie) de mettre un peu de temps pour en trouver une

De mon côté, pour trouver une PS5 à la fin février, j’ai dû appeler dans pas moins de 160 commerces et faire un peu plus de six heures de route. Vous l’aurez compris, c’est possible de trouver une PlayStation 5 en ce moment, mais il faudra y mettre du temps et des efforts... ou être doté d’une chance incroyable.

Si vous êtes un peu plus patient, vous risquez d’être en mesure de dénicher une PS5 en l’espace de quelques semaines si vous investissez quelques minutes ici et là pour appeler dans les commerces locaux et scruter le Web. C’est déjà mieux, mais, quand même, ça ne risque pas d’être aussi simple que de passer en magasin et ramasser une console tout bonnement sur votre heure de lunch.

En d’autres mots, si c’est plutôt votre style, il n’y a aucun mal à cela, mais vous voudrez assurément attendre quelques mois que la situation revienne à la normale du côté des stocks de la PS5.

Montage Christine Lemus

