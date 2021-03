Une maison-grange de luxe à vendre pour 480 000$ à Sainte-Catherine-de-Hatley

Partager







Si vous êtes à la recherche d’une propriété unique en son genre, cette jolie maison-grange pourrait bien être ce dont vous rêvez.

La maison située à Sainte-Catherine-de-Hatley dans les Cantons-de-l’Est propose une architecture unique avec un revêtement en bois, semblable à celui d’une grange.

En y mettant les pieds toutefois, on découvre un décor contemporain et chaleureux.

La cuisine possède un îlot et des armoires en chêne blanc.

La maison possède un total de trois chambres, une salle de bain et une salle d’eau.

On y retrouve également des planchers chauffants, un climatiseur et tout ce dont vous avez besoin pour être confortable.

À l’extérieur, une grande terrasse est aménagée pour profiter des beaux jours.

À proximité de la propriété, on retrouve des sentiers pédestres, l’Université de Sherbrooke et plus encore!





C’est la propriété idéale pour ceux qui rêvent de s’évader en nature tout en ayant du wifi!

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut.

L’impressionnante propriété est à vendre pour 480 000$ sur le site de DuProprio.com!

