Huit jeux de sport de Mario que l’on aimerait que Nintendo conçoive

Mario est un homme de tous les talents. C’est un plombier, un dresseur d’animaux exotiques, un acrobate, une carte de mode... mais aussi un grand sportif.

Ce n’est peut-être pas l’avis de tous, mais, chez Pèse sur Start, on adore justement les jeux de sport de Nintendo, qui mettent en vedette les iconiques personnages de la marque japonaise.

Mario et ses amis ont déjà quelques sports de prédilection, comme le tennis, le golf, le karting et le baseball, notamment. On les a même déjà vus s’adonner au basketball et au soccer. Cela dit, un de nos souhaits les plus chers serait de voir le plombier et son groupe ouvrir leurs horizons sportifs et plonger dans l’inconnu... à notre plus grand plaisir.

Nintendo n’a pas l’habitude d’avoir peur de proposer des aventures un peu «champ gauche»; on espère donc que l’entreprise saura voir l’IMMENSE potentiel des suggestions suivantes. Des suggestions qui sont, et on insiste, TRÈS sérieuses!

Voici donc huit jeux de sport de Mario que l’on aimerait que Nintendo développe:

Mario Kart Nascar Thunder

Montage Christine Lemus

Imaginez une belle Rainbow Road en forme d’ovale sur laquelle vous devez faire 200 tours... Le rêve! Parsemez-la ensuite de peaux de bananes, de carapaces et d’une trame sonore composée uniquement de chansons de ZZ Top, de Kid Rock et de Lynyrd Skynyrd. Pas de doute, vous avez un hit entre les mains.

Super Mario Strikers Kin-Ball

Montage Christine Lemus

Mario et Bowser qui s’affrontent à un sport créé au Québec et qui, de surcroît, a marqué collectivement nos cours d’éducation physique au primaire? On veut ça. Tout de suite, maintenant. OMNIKIN PEACH!

MMArio Champions Edition

Montage Christine Lemus

Oui, les jeux de la série Super Smash Bros. sont très bons, mais on aimerait vraiment voir Daisy faire une clé de bras à Luigi.

Mario Madden

Montage Christine Lemus

Mine de rien, Mario est un peu le Tom Brady du jeu vidéo. Une grande vedette qui cumule les succès et compte sa légion d'admirateurs, mais qui est aussi parfois un peu plate et prévisible. On pense donc qu’il serait grand temps que les deux se rencontrent dans une aventure vidéoludique. C'est sans compter que Donkey Kong ferait un excellent joueur de ligne offensive.

Mario Poker Stars

Montage Christine Lemus

Que pensez-vous que Mario et Luigi font avec toutes les cennes qu’ils ramassent?

Waluigi Pétanque Pro

Montage Christine Lemus

Waluigi est absolument délaissé par Nintendo, et ça, ça nous attriste au plus profond de notre âme. Il s’agit pourtant d’un personnage aussi distingué que magnifique et empreint de finesse. C’est précisément pourquoi on devrait lui donner un jeu de pétanque.

Toad’s BMX 1080

Montage Christine Lemus

Avez-vous déjà vu un homme-champignon tourner très vite sur lui-même trois fois de suite quand il est catapulté à 10 mètres du sol et qu’il tient fermement d'une main le guidon d’une très petite bicyclette? Une aventure qui s’annonce très COOL, voire même RADICALE, et qui risque fort bien d’être commanditée par Mountain Dew.

Mario Ultimate Frisbee

Montage Christine Lemus

Ça fait environ trois ans que votre cousin vous harcèle pour que vous rejoigniez sa ligne de ultimate frisbee, mais comme vous n’êtes pas vraiment certain de ce que c’est exactement, vous refusez ses appels chaque fois que son nom apparait sur votre afficheur. Avec Mario Ultimate Frisbee, vous aurez au moins l’occasion d’apprendre à jouer dans le confort de votre salon et, peut-être, d'accepter un jour l’invitation de ce pauvre Jean-Christophe.

