Le plus beau comptoir à «bubble tea» de Montréal ouvre une 2e succursale

Excellente nouvelle pour les amateurs de «bubble tea» à Montréal!

Le comptoir Boba boba, qui a ouvert sa première succursale dans le Shaughnessy Village en été 2020, prévoit déjà d'ouvrir une deuxième adresse.

C’est dans le quartier Griffintown que la seconde succursale du très instagrammable comptoir à «bubble tea» verra le jour.

Peu de détails ont été divulgués sur les réseaux sociaux au sujet de cette adresse en préparation, mais les Montréalais devraient pouvoir visiter l’endroit dès ce printemps.

Les fans de «bubble tea» qui habitent ou travaillent dans Griffintown retrouveront donc les même délicieuses boissons taiwanaises composées de produits de qualité et auxquelles rien d’artificiel n'aura été ajouté. Il ne serait pas étonnant non plus de voir le concept éphémère de comptoir à chocolats chauds Hot Hot Hut s’y installer l’hiver prochain, comme cela a été le cas cette saison à la succursale du centre-ville.

Pour savoir quel sera l'emplacement de Boba boba dans Griffintown et connaître la date exacte de l’ouverture, suivez l’entreprise sur les réseaux sociaux.

1972, rue Sainte-Catherine Ouest

Bientôt dans Griffintown!

