Noémie Dufresne affirme avoir gagné une fortune sur OnlyFans depuis qu’elle a ouvert son compte il y a trois semaines

L’influenceuse Noémie Dufresne a amassé une petite fortune en moins d’un mois.



En entrevue avec Narcity, Dufresne a déclaré être «rendue à 172 000 $ canadien par mois, donc 136 000 $ US», ce qui dépasse largement l’objectif de revenus mensuels de 50 000$ qu’elle s’était fixée.

Comme nous le rapportions le 24 février dernier, la jeune femme s’était ouvert un compte OnlyFans pour partager du contenu plus intime, ce qui lui permet donc de mieux compartimenter les différentes facettes de sa personnalité.



Aux 5200 fans qu’elle a désormais sur OnlyFans, elle charge soit 20 $ US par mois, 48 $ US pour trois mois, 84 $ US pour six mois ou 120 $ US pour un an afin de débloquer les photos et vidéos intimes qu’elle y partage.

Dans son entrevue avec Narcity, elle déclare que tout se déroule plutôt bien pour l’instant, et qu’elle peut compter sur le soutien de son entourage pour l’aider à gérer cette manne inattendue.



Elle indique aussi avoir été surprise de l’ampleur du travail que cela demande, qu’il s’agit en fait d’un travail à temps plein qui nécessite l’apport de collaborateurs sur différents aspects.

Elle affirme également que grâce à l’augmentation considérable de ses revenus, elle pourra faire un don de 5000$ au Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violence conjugale.

On la salue pour cette initiative!

