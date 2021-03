Partager







Un rap-battle à Télé-Québec, une soirée virtuelle avec Arnaud Soly, l'improbable retour du trio légendaire Omnikrom et un suspense sanglant à la française sur Netflix; il y en a pour tous les goûts dans nos suggestions culturelles cette semaine!

Une soirée avec Arnaud Soly et invités

Le festival Montréal en lumière sera virtuel cette année (pandémie oblige) et on y présentera pour la Nuit blanche un cabaret avec Arnaud Soly, samedi dès 21h. L’humoriste a fait appel à une dizaine d’artistes dont Émile Bilodeau, Klô Pelgag et Katherine Levac pour vous divertir dans plusieurs disciplines artistiques.

En direct sur le compte Facebook de la Nuit blanche ou sur la chaîne YouTube de Montréal en lumière.

Mêlé, la chanson qui annonce le retour d’Omnikrom

Le trio Omnikrom (alias Jeanbart, Linso Gabbo et Figure8) est de retour après plusieurs années d’absence avec sa nouvelle chanson Mêlé. On danse pour célébrer le retour du groupe sur de toutes nouvelles notes technos et hip-hop qui risquent de vous plaire.

Disponible sur les plateformes d’écoute en continu.

Caïd, le nouveau suspense français sur Netflix

Après Lupin, Caïd, une autre série française mettant en scène des bandits, débarque sur Netflix! Ce suspense de type «found footage» nous fait suivre Franck, un réalisateur venu filmer le quotidien de Tony, un chef de gang qui vend de la drogue et souhaite percer dans l’industrie du rap. Franck sera vite pris au cœur d’une guerre sanglante dans le Sud de la France !

Disponible sur Netflix.

La fin des faibles, le rap-battle de Télé-Québec

La série La fin des faibles met en scène des rappeurs et rappeuses qui s’affrontent devant des juges connus de la scène hip-hop : Koriass, Souldia et Sarahmée. Et qui dit rap dit performance : mercredi, c’est le trio Tizzo, Shreez et Soft qui enflammera le studio.

Diffusée à 20h les lundis et mercredis jusqu’au 24 mars.

Disponible en direct et en rattrapage sur le site et l’application de Télé-Québec.

Un atelier de cuisine en direct avec Matthieu Maurice, alias L’imposteur culinaire

Le chef keto Matthieu Maurice et son complice Martin Perreault vous proposent samedi à 17h un atelier de cuisine en direct et interactif, nommé L’imposteur culinaire en live dans ta cuisine. Pour 15 $, vous pourrez faire du poulet général tao sur riz frit de chou-fleur ainsi qu’une mousse de matcha avec fraises et chocolat sans sucre râpé (pour quatre personnes).

Billets et liste des ingrédients sur livedanstonsalon.com.