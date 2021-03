Resident Evil: la date de sortie pour le reboot du film dévoilée

Partager







Le reboot de la franchise Resident Evil au cinéma a enfin une date de sortie nord-américaine, selon l’un des acteurs de la distribution. Le retour à Raccoon City se fera le 3 septembre prochain.

La date de sortie aurait été dévoilée par Chad Rook dans un tweet déniché par le site VGC. Par le fait même, l’acteur, qui joue Richard Aiken, a partagé une première affiche du film!

On rappelle que le nouveau film est écrit et réalisé par Johannes Roberts (47 Meters Down). Ce sera un reboot de la série, qui n'aura aucun lien avec les six films Resident Evil sortis entre 2002 et 2017 qui mettaient en vedette Milla Jovovich.

Dans ce reboot, on retrouvera Kaya Scodelario (Maze Runner) dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) dans le rôle de Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) dans le rôle de Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) dans le rôle d'Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) dans le rôle de Leon S. Kennedy et Neal McDonough (Yellowstone) dans le rôle de William Birkin.

«Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience terrifiante et viscérale que j’ai eue en y jouant et, en même temps, raconter une histoire humaine et pertinente à propos d’une petite ville américaine qui se meurt et à laquelle le public pourrait s’identifier», avait-il commenté en octobre dernier lors de l’annonce du reboot.

Le nouveau film de Resident Evil devrait sortir le 3 septembre.

