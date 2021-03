Une année sans voyager, ça représente quoi?

Partager







Ça fait maintenant un an qu’on ne peut plus (ou presque plus) voyager. Depuis le début de la pandémie, les avions sont cloués au sol et nous... à la maison. À l’exception du transport de marchandises et de vols commerciaux intérieurs ou vers le sud, les 12 derniers mois ont effectivement donc été très tranquilles dans le ciel.

Mais ça représente quoi, un an sans voyage? On parle de combien en pertes financières? Et pour l’environnement, est-ce qu’il y a des bienfaits? Voici un tour d’horizon des répercussions de la mise sur pause du tourisme.

1 – Les émissions carbone ont-elles diminué?

La baisse dramatique des vols commerciaux au cours de la dernière année s’est accompagnée d’une baisse tout aussi importante des émissions de carbone (CO2) dans le monde.

Selon des chiffres publiés récemment par le New York Times, les émissions à l’échelle de la planète ont chuté de près de 50% l'année dernière : 500 millions de tonnes de CO2 en 2020 comparativement à environ un milliard de tonnes en 2019.

Mais ne vous réjouissez pas trop vite: cette baisse pourrait être de courte durée. Les voyages reprendront effectivement de plus belle dès que seront levées les restrictions.

2 – Combien de passagers l’année dernière?

En 2020, ce serait environ 2,7 milliards de personnes de moins qui auraient pris l’avion par rapport à l’année précédente: 1,8 milliard de passagers en 2020 comparativement à 4,5 milliards en 2019.

Ces passagers en moins représentent une baisse de 66% pour les compagnies aériennes au cours de la dernière année, selon les plus récentes données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), publiées en février. L’Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) évoque pour sa part une baisse de 60%.

3 – À combien peut-on évaluer les pertes?

La mise sur pause du tourisme partout dans le monde aurait privé les transporteurs aériens de 314 milliards $ US en 2020.

Tout un revirement de situation pour les compagnies aériennes qui avaient vu leurs revenus bondir entre 2009 et 2019, passant de 374 milliards $ US à 612 milliards $ US, selon Statista.

À l’échelle de la planète, les revenus liés au tourisme ont également fondu. Selon les plus récents chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme, le secteur touristique mondial a perdu 1300 milliard $ en 2020. Il s’agit d’une chute 11 fois plus importante que celle vécue lors de la crise économique de 2009.

4 – Et au Canada?

L’année 2020 a été désastreuse pour Air Canada qui a vu ses revenus chuter 70% par rapport à l’années précédente. Le transporteur a également licencié 20 000 employés l’an dernier, ce qui représente environ la moitié de ses effectifs.

Avec les nouvelles règles d’entrée au pays, dont la quarantaine obligatoire, le début de 2021 n’est guère plus réjouissant pour l’industrie aérienne au pays. Les arrivées internationales au début du mois de février étaient quatre fois moins nombreuses qu’à pareille date en 2019 et 2020.