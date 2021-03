6 personnes qu'on a découvertes depuis le début de la pandémie il y a un an

Partager







La pandémie de la COVID-19 nous a aussi fait connaître des gens dont on ne soupçonnait pas l'existence à pareille date l'année dernière

En voici 6 exemples:

1. Horacio Arruda

(Évidemment)

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, n’a jamais eu autant de temps de glace que dans la dernière année. Même s’il était un fonctionnaire plutôt méconnu avant la pandémie, les Québécois ont pu le voir presque tous les jours à la télé, accompagné du premier ministre, François Legault.

2. Alexis Cossette-Trudel

Capture d'écran

Son nom de famille rappelle l’époque du FLQ en raison de son père, Jacques Cossette-Trudel. Pourtant, Alexis Cossette-Trudel s’est plutôt fait connaître des Québécois en 2020 pour ses idées dites «complotistes» et parce que des plateformes comme YouTube et Facebook l’ont censuré pour cause de désinformation.

La pandémie et les mesures sanitaires du gouvernement ont assurément contribué à sa popularité.

3. Theresa Tam

Photo d'archives, Agence QMI

Il n’est pas étonnant qu’en temps de pandémie, le nom de l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada ait circulé davantage dans les médias.

4. Mathieu Dufour

Photo d'archives, Agence QMI (Dominick Gravel)

Véritable révélation pour plusieurs Québécois, l’humoriste de la relève, plus connu sous le nom de Math Duff, s’est démarqué lors du premier confinement avec son Show-rona Virus. Mathieu Dufour donnait rendez-vous à des milliers d’abonnés sur Instagram les soirs de semaine.

5. Anthony Fauci

Photo d'archives, AFP

Le Dr Anthony Fauci a fait les manchettes à plusieurs reprises à cause de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis a eu une grosse année, comme on dit.

6. Joe Exotic

Photo d'archives, AFP

Sans la pandémie, est-ce que les gens auraient écouté le documentaire Tiger King sur Netflix en si grand nombre? On peut se poser la question. Maintenant, tout le monde connaît Joe Exotic.

