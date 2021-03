Des billets d’avion à moitié prix pour voyager dans son propre pays

Partager







Le gouvernement australien a adopté un plan audacieux pour relancer le tourisme sur son territoire: il offrira des billets d’avion à moitié prix à sa population, à condition que les voyageurs visitent une autre destination australienne.

• À lire aussi: Préparez-vous à planifier: les voyages ne se feront plus sur un coup de tête

Entre avril et juillet, près de 800 000 billets d’avion, en partance ou en direction de 13 régions habituellement très fréquentées par les touristes internationaux, seront donc subventionnés à 50 % par le gouvernement fédéral, a rapporté le diffuseur public ABC News.

Ce faisant, l’Australie espère pouvoir donner un peu de répit à l’industrie du tourisme et aux transporteurs aériens du pays, secoués par la pandémie et l’absence de visiteurs d’outre-mer, tout en incitant ses propres citoyens à voyager –et dépenser– à la maison.

Avec cet investissement global de 1,2 G$ australiens, certains trajets aériens, comme un aller entre Melbourne et la Gold Coast, pourraient coûter aussi peu que 60 $.

«Cette entente amènera plus de touristes à nos hôtels et nos cafés, alors qu’ils feront des expéditions et exploreront notre arrière-cour, a souligné le premier ministre Scott Morrison. Nos entreprises touristiques ne veulent pas être dépendantes du soutien du gouvernement pour toujours. Elles veulent ravoir leurs touristes», a-t-il ajouté.

En plus de favoriser le tourisme intérieur, le plan vise aussi à permettre à l’industrie, et particulièrement les transporteurs nationaux, de se préparer à un éventuel retour des touristes internationaux.

«Nous appuyons également la main-d’œuvre de nos transporteurs aériens internationaux, et les équipes et infrastructures dont ils ont besoin, afin que, lorsque le tourisme reprendra et que nos frontières rouvriront, nos transporteurs soient prêts», a mentionné le vice-premier ministre Michael McCormack.

Est-ce que la mesure pourrait éventuellement être copiée ici au Canada? C’est une bonne question. Certes, celle-ci pourrait s’avérer bien populaire auprès des voyageurs canadiens en manque de dépaysement, surtout après plusieurs mois de confinement et de mesures sanitaires strictes.