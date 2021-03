Des centaines de trous mystérieux apparaissent en Croatie après un tremblement de terre

Partager







La Croatie assiste depuis quelques mois à un étrange phénomène alors que des centaines de trous géants sont apparus à la suite d’un tremblement de terre meurtrier survenu en décembre dernier.

Une région située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Zagreb, a été éventrée par ces mystérieux trous dont le plus grand fait 30 mètres de diamètre. Il y en a un peu partout, dans les champs ou encore près des maisons. Des gens ont même dû évacuer leur résidence de peur qu’elle ne soit engloutie par un de ces cratères.

En voyant les photos du phénomène, on pourrait croire que la région a été frappée par une pluie de météorites. Ces fossés géants sont plutôt le résultat du violent tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a tué sept personnes et causé d’importants dégâts en décembre dernier.

Au-delà du séisme, le type de sol de la région aurait aussi grandement contribué à la formation des cratères. Le sol serait effectivement composé de calcaire et rempli de poches d’eau, le rendant instable.

Des géologues croient d’ailleurs que ces trous seraient éventuellement apparus, même sans tremblement de terre. Ce qui surprend les géologues toutefois, c’est le nombre de trous et la rapidité avec laquelle ils se sont multipliés. Ce genre de phénomène met généralement des années, voire des décennies à se manifester.

Le phénomène a suscité l’intérêt de scientifiques et de chercheurs de pays voisins, comme l’Italie et la Slovénie, qui sont venus jusqu’en Croatie pour étudier les étranges trous et la composition du sol.

Par ailleurs, près de trois mois après le tremblement de terre, plusieurs résidents de la région de Banija sont toujours sans domicile, alors que la plus grande ville de la région, Petrinja, est partiellement détruite et abandonnée.