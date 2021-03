Des enfants se mobilisent pour aider Guy A. Lepage et ça l’émeut

Partager







Ça nous est tous déjà arrivé de perdre un objet d’une valeur sentimentale importante.

• À lire aussi: Les gens qui sont toujours en retard vivent plus longtemps et sont plus heureux, selon une nouvelle étude

Récemment, c’est arrivé à Guy A. Lepage. Il a perdu son jonc. Il était triste, évidemment. Mais grâce à la persévérance des collègues de classe de sa fille, le bijou a été retrouvé.

Dans une longue publication, M. Lepage raconte qu’il y a trois semaines, en allant reconduire sa fille à l'école, il est tombé à plein visage sur la glace en allant à son auto. Plus tard, il a réalisé qu’il n’avait plus son jonc.

«Je suis retourné à l’école de ma fille en me dépêchant pour arriver avant la fin des classes afin que la scène ne soit pas souillée. Trop tard. Les élèves de l’école à côté piétinaient allègrement la scène de crime et le tas de neige immaculé était devenu un chantier noirci par les bottes des enfants.»

C’est à ce moment qu'une des profs, Madame Rachel, l’a vu en train de chercher et a décidé de mobiliser les élèves pour aider le père à retrouver la bague.

«Tous les camarades de classe de ma fille se sont habillés et sont venus triturer la neige (rendue motonneuse et salie) pendant de longues minutes. Sans résultat. Madame Rachel semblait aussi déçue que moi.»

Par contre, la température plus chaude de mercredi a fait fondre la neige, ce qui a inspiré Vincent, Élisabeth et David à reprendre les recherches. Contre toute attente, ils ont réussi à trouver le jonc.

«Il me l’a rapporté hier soir devant ma maison, accompagné de sa sœur et de sa mère. J’étais sans mot. Vincent aussi. J’ai vu de la fierté dans ses yeux. Celle d’un jeune homme qui vient de faire une bonne action. J’aurais voulu le serrer dans mes bras. Les mesures de distanciation et son masque m’en ont empêché. Merci infiniment Vincent.»

Tout est bien qui finit bien. On espère bientôt retrouver Vincent dans le rôle de nouveau fou du roi.

Aussi sur le Sac:

s

s