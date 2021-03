La Norvège et le Danemark suspendent le vaccin d'AstraZeneca: ce qu'il faut savoir

Partager







Les autorités sanitaires du Danemark et de la Norvège ont annoncé jeudi la suspension «par précaution» des vaccins anti-COVID-19 d’AstraZeneca. Voici tout ce que l'on sait sur la suspension.

Pourquoi?

L’utilisation du vaccin d’AstraZeneca a été suspendue de manière préventive jeudi par les deux pays en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

Au Danemark

Cette suspension intervient «après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca», a indiqué l’autorité sanitaire danoise.

Elle a toutefois souligné que cette décision relevait de la «précaution» en attendant des conclusions des enquêtes sanitaires et qu’«à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins».

En Norvège

Les autorités sanitaires norvégiennes ont emboîté le pas jeudi au Danemark. «Nous faisons une pause en Norvège dans la vaccination avec AstraZeneca», a déclaré un haut responsable de l’Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d’une conférence de presse.

«Nous attendons des informations pour voir s’il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins.»

L'Agence européenne du médicament

Selon l'Agence européenne du médicament, seulement 22 cas de thromboses avaient été signalés à la date de mardi pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans sa zone européenne.

Lundi, l’Autriche avait annoncé avoir cessé d’administrer un lot de vaccins, après le décès d’une infirmière de 49 ans qui a succombé à de «graves troubles de la coagulation» quelques jours après l’avoir reçu. Quatre autres pays européens, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins.

Mais une enquête préliminaire de l’EMA avait souligné mercredi qu’il n’existait aucun lien entre le vaccin d’AstraZeneca et le décès survenu en Autriche.