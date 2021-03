Lou Ottens, inventeur de la cassette, meurt à 94 ans

Partager







Un des personnages les plus marquants de l’histoire de la musique moderne n’est plus.

Louis Ottens, un ingénieur néerlandais à qui on attribue l’invention de la cassette audio est décédé à l’âge de 94 ans.

Ottens, qui a travaillé pendant plusieurs années pour la compagnie Philips, a joué un rôle important en tant que chef de l’équipe chargée de développer la cassette. Son but était de démocratiser l’enregistrement audio et de créer un ruban qui rentrerait dans une poche de veston.

La première cassette a été dévoilée par Philips en août 1963. Peu de temps après, des compagnies japonaises ont créé d'autres variantes de l’invention de Ottens, mais ce dernier à réussi à trouver un accord avec la compagnie Sony et ensemble, Sony et Philips ont développé la cassette que nous connaissons aujourd’hui.

Un des grands regrets de Ottens est le fait que c’est Sony et non Philips qui a développé le Walkman, une technologie qu’il qualifie de «l’ultime utilisation de la cassette».

En plus de la cassette, Ottens faisait aussi partie de l’équipe qui a développé le disque compact.

En tout, plus de 100 milliards de cassettes ont été vendues à travers le monde.

Repose en paix, Lou, et merci pour tout.

