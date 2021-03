Puissant séisme, tsunami et accident nucléaire: que s'est-il passé il y a 10 ans au Japon?

Partager







Le Japon souligne aujourd'hui le dixième anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011: un séisme, un tsunami et un accident nucléaire. Retour sur la tragédie qui a frappé le Japon il y a 10 ans aujourd'hui.

Une triple catastrophe qui fait 18 500 victimes

Un séisme de magniture 9,0

Le 11 mars, à 14h46, un séisme de magniture 9,0 secoue le nord-est du pays, près de la ville de Sendaï. Des secousses du tremblement de terra auraient été ressenties jusqu'en Chine, selon Le Parisien.

Un gigantesque tsunami

Le séisme a provoqué un gigantesque tsunami, dont les vagues hautes comme des immeubles se sont abattues sur les côtes du nord-est japonais peu après le séisme.

C'est d'ailleurs le tsunami qui est principalement responsable du lourd bilan humain de près de 18 500 morts ou disparus.

AFP Cette photo prise le 12 mars 2011 montre des débris après le gigantesque tsunami.

Un accident nucélaire

Un accident nucléaire survient ensuite à la centrale de Fukushima Daiichi. Alors que la centrale est envahie par les flots, les coeurs de trois de ses six réacteurs entrent en fusion.

AFP

Cet accident a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations. Jusqu’à 12% du département de Fukushima, soit plus de 1650 km2, avaient été interdits d’accès dans les mois ayant suivi la catastrophe, et jusqu’à 165 000 habitants avaient évacué la région, par obligation ou par choix.

AFP

Il s’agissait du pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl (Ukraine) en 1986.

Des hommages partout

Une minute de silence a été observée dans tout le pays à 14h46, heure à laquelle le séisme avait frappé. Des sirènes ont retenti au même moment sur des plages du littoral où des personnes se sont recueillies les mains jointes en regardant vers la mer.

AFP

Cette minute de recueillement a été suivie à Tokyo d’une cérémonie où se sont exprimés l’empereur Naruhito et le premier ministre Yoshihide Suga.

À Hisanohama, dans la ville côtière d’Iwaki (département de Fukushima), Toshio Kumaki, 78 ans, s’est recueilli jeudi au lever du jour sur le mur anti-tsunami en béton construit après la catastrophe de 2011.

«Je viens marcher ici tous les matins, mais aujourd’hui, c’est un jour spécial», a-t-il dit en priant en direction du soleil levant.

À Miyagi, l’un des trois départements du nord-est les plus meurtris, des opérations de recherche seront organisées par des habitants qui espèrent encore retrouver un être cher. Les chances peuvent sembler minces, mais les restes d’une femme emportée par le tsunami d’il y a dix ans ont été identifiés la semaine dernière.

Nayuta Ganbe, un étudiant de Sendaï, capitale du département, s’exprime régulièrement lors d’événements sur la prévention des catastrophes.Il préfère se recueillir en privé le 11 mars.

«C’est le jour où j’ai perdu mes camarades de classe. Des gens sont morts sous mes yeux. C’est un jour que j’espère ne jamais avoir à revivre», raconte le jeune homme aujourd’hui âgé de 21 ans.

Des régions encore inhabitées

Seulement 15% de la zone de décontamination spéciale délimitée par le gouvernement ont été complètement nettoyés à ce jour, a dénoncé l’organisation environnementale Greenpeace dans un rapport publié la semaine dernière.

Le gouvernement n’a pas fixé non plus de date pour la levée des ordres d’évacuation restants. Le démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi pourrait d'ailleurs encore prendre de 30 à 40 ans.

AFP Cette photo prise le 27 février 2021 montre une boutique de cadeaux abandonnée à l'intérieur de la zone d'exclusion à Okuma.

Si de nombreuses zones ont été déclarées à nouveau habitables par les autorités à la suite de travaux intensifs de décontamination, beaucoup des «déplacés» de Fukushima sont réticents à revenir, en dépit d’incitations financières de l’État et de loyers bon marché.

Environ 337 km2, soit 2,4% de la superficie du département de Fukushima, demeurent actuellement inhabitables.

Des murs anti-tsunami

Le Japon a toutefois tiré certaines leçons à la suite de cette triple catastrophe. Le pays a notamment érigé de nouveaux murs anti-tsunami toujours plus hauts, en plus d'améliorer les systèmes d’alerte et les routes d’évacuation. Mais des dangers demeurent.

Un tremblement de terre de magnitude 7,3, considéré comme une lointaine réplique de celui de 2011, est ainsi venu rappeler le 13 février les risques sismiques permanents au large du Japon.

AFP Cette photo prise le 1er avril 2011 montre une usine de produits surgelés au milieu des décombres dans la ville d'Ishinomaki.

Pas d’effets sur la santé

Les émissions radioactives après l’accident à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima en 2011 n’ont pas produit d’effets négatifs sur la santé, selon les conclusions d’un comité de chercheurs de l’ONU.

Depuis un précédent rapport publié en 2013, «aucun effet néfaste sur la santé des habitants de Fukushima pouvant être directement attribué à l’exposition aux radiations n’a été documenté», a estimé la présidente du Comité scientifique de l’ONU sur les conséquences des émissions radioactives (UNSCEAR), Gillian Hirth.

Le Comité estime que la forte augmentation du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants exposés est imputable à une amélioration de la technique de dépistage ayant révélé «la prévalence d’anomalies qui n’avaient pas été détectées auparavant».