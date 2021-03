Tout sur Lunou Zucchini, l'artiste multi-talentueuse de Star Académie

Partager







À seulement 25 ans, Lunou Zucchini maîtrise déjà plusieurs talents différents, et c’est pourquoi elle brille autant à Star Académie.

La jeune femme originaire de Saint-Denis-sur-Richelieu a grandit dans le milieu artistie. En effet, sa maman est la chanteuse Luce Dufault, et son papa, Jean-Marie Zucchini, est un producteur.

Lunou a donc touché à plusieurs disciplines avant de réaliser que le chant était sa passion.

Voici 12 choses à savoir sur Lunou Zucchini de Star Académie :

1. Ses débuts en musique

Avant de réaliser qu’elle voulait vivre de son art, Lunou a étudié en soins infirmiers et en science humaine au CÉGEP. Elle a ensuite entamé un BAC en communication, pour finalement abandonner le projet et s’inscrire plutôt à l’école de théâtre en 2017. C’est là qu’elle a découvert ses passions pour la danse, le chant et le jeu.

2. Pourquoi Star Académie ?

Lorsqu’elle a su que cette nouvelle mouture de Star Académie serait plus axée sur l’apprentissage, c’est ce qui a attiré Lunou. Elle voit le tout comme une continuation de ses études, mais aussi l’occasion de faire des rencontres et de grandir en tant qu’artiste.

3. Si elle n’était pas chanteuse, elle serait...

Comédienne! Et si elle avait à choisir un métier qui n’est pas dans le domaine artistique, cela serait sage-femme.

4. Son signe astrologique

Lunou est Sagittaire, ce qui fait d’elle une exploratrice toujours en quête d’apprendre de nouvelles choses. Son signe ascendant est le Lion, ce qui explique son aisance sur scène, et sa Lune est en Verseau, ce qui la rend empathique et à l’écoute des autres.

5. Sa chanson d’audition

Pour gagner le cœur des juges dans le cadre de son audition à Star Académie, Lunou a chanté Une sorcière comme les autres de Anne Sylvestre. Cette chanson la touche énormément.

6. Son tout premier concert

Lunou se souvient que le tout premier concert auquel elle a assisté fut celui de Annie Brocoli, suivi de près par celui de Mixmania 1.

7. Son ancien.ne Académicien.ne préféré.e

Lunou admire particulièrement Mélissa Bédard pour son énergie, son timbre de voix et sa sensibilité. Elle apprécie aussi sa carrière qui mélange le chant et le jeu, deux passions de Lunou.

8. Son icône de mode

D’un côté, Lunou adore la simplicité des looks de Charlotte Cardin. De l’autre, elle capote sur les tenues de gala de Jennifer Lopez et Rihanna.

9. Elle aimerait collaborer avec...

Frannie Holder, Louis-Jean Cormier, Ingrid St-Pierre et Beyoncé. Rien de moins !

10. Sa chanson du moment

Cela change tous les jours, mais elle apprécie particulièrement Corps de Yseult ces temps-ci.

11. Son «crush» célébrité

Il y en a plusieurs ! Le cœur de Lunou bat pour Jason Momoa, Omar Sy, Louis-Jean Cormier, Bradley Cooper, et la liste continue.

12. Où la suivre

Suivez Lunou sur Instagram juste ici.

