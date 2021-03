Vous pouvez maintenant «écouter» le dernier catalogue Ikea

Partager







Nostalgique depuis l’annonce de la disparition du fameux catalogue Ikea? Depuis quelques jours, vous pouvez désormais lui dire adieu d’une drôle de façon... en l’écoutant!

Le détaillant suédois a ainsi mis en ligne, cette semaine, une version audio de l’édition 2021 de l’ouvrage, qui sera d’ailleurs sa dernière.

Enregistrée à la façon d’un podcast, on peut y entendre une narratrice décrire chacune des 288 pages du catalogue, dans une incroyable épopée auditive, divisée en 13 chapitres et d’une durée de près de quatre heures.

Sur son site Web, Ikea parle d’un livre audio qui permet de «sauver du papier», en plus d’être «sans contact, pratique et rempli d’inspiration et de descriptions vivides de produits pour votre plaisir auditif».

Et pourquoi s’être lancé dans un tel exercice?

«Nous savons que vous devez maintenant être passé au travers de tous les podcasts, livres audio et listes de lectures "le meilleur de 2020" existants. Donc, peut-être que vous pourriez avoir besoin de nouveaux sons réconfortants à faire jouer alors que nous attendons tous que la vie normale revienne... à la normale», explique avec humour la narratrice dans les premiers instants de l’enregistrement.

Pour le moment, celui-ci n’est toutefois disponible qu’en anglais, alors qu’on peut notamment le retrouver sur YouTube.

Rappelons qu’Ikea a annoncé, en décembre dernier, qu’après un règne de 70 ans, le fameux catalogue arrêterait d’être produit, en raison du virage numérique que prend la multinationale.

Le catalogue était tiré à jusqu’à 200 millions d'exemplaires annuellement et était diffusé dans plus de 50 pays dans 32 langues différentes.