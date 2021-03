Cet impressionnant domaine privé de Sainte-Adèle est à vendre pour 3 995 000$

Partager







Ce domaine privé fait assurément partie des propriétés que l’on rêve tous de visiter un jour.

• À lire aussi: Une mythique maison au cœur du parc du Mont-Saint-Bruno à vendre pour 7 950 000$

Le «manoir» de près de 10 000 pieds carrés se trouve sur un incroyable terrain de 12 acres à Sainte-Adèle.

site web Groupe Sutton

La maison, construite en 1930, a été entièrement rénovée en 2009.

Cette restauration a toutefois été faite dans le respect du style d’origine. La propriété respire donc toujours la noblesse et l’élégance.

site web Groupe Sutton

La maison comprend une multitude de pièces.

On y retrouve cinq chambres, sept salles de bain, un salon feutré et un autre hyper lumineux, une salle à manger dans laquelle on pourrait recevoir la reine et une cuisine avec beaucoup de charme.

site web Groupe Sutton

La propriété offre aussi une salle de sport plutôt accueillante, une salle de jeux mansardée, un espace cellier ainsi que cinq garages.

Les invités peuvent profiter d’une aile entière, qui est carrément un appartement et a été ajoutée en 2009.

site web Groupe Sutton

Découvrez l'intérieur de cette impressionnante demeure dans la vidéo ci-dessus!

Le bâtiment est doté de nombreuses terrasses offrant une vue magnifique sur le terrain et sur les Laurentides.

Le terrain est tout aussi «de luxe» que la maison, avec sa forêt vierge, une montagne, une rivière, une cascade qui se déverse dans une piscine naturelle de 18 par 40 mètres et plusieurs aires de repos.

site web Groupe Sutton

Cette propriété à couper le souffle est à vendre par Frédéric Mainville, Olivier Germain et Andrew Pink, du groupe Sutton. À qui la chance?

