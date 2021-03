Cette manucure des années 2000 est de retour, mais version colorée

Partager







La manucure française, qui consiste en une base d'ongle rose et un bout blanc vif, fait son grand retour sur les comptes Instagram des fashionistas de tous genres.

En plus de cette version traditionnelle, une autre version, plus audacieuse, se dessine sur les ongles des Instagrameuses. Cette dernière est plus colorée et moderne.

Au lieu du blanc traditionnel, on opte pour des designs qui sortent de l'ordinaire, comme cet effet «écailles de tortue» ou encore peau de vache.

On peut dévier de la base traditionnelle nude et choisir un blanc, par exemple.

Certaines plus audacieuses peuvent aussi colorer leur cuticule de la même couleur que le bout de leurs ongles.

Mais la version la plus populaire est sans contredit l'ongle nu avec le bout coloré! On laisse aller son imagination : jaune, bleu, orange, vert: toutes les couleurs s'arriment avec cette manucure simple, mais jolie comme tout!

Une manucure magnifique qui sera la parfaite alliée de vos tenues printannières!

