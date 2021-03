De la bouffe de rue à Montréal dès le mois prochain

Partager







Bonne nouvelle pour les fans de gastronomie : les camions de cuisine de rue pourront recommencer à servir leur clientèle dès la le mois d'avril à Montréal après être arrivés à un accord avec la Ville.

«C’est un retour à la normale», indique Gaëlle Cerf, vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec. L’organisation s’était préparée dès le mois de janvier pour s’assurer d’un retour des camions dans les rues à la mi-avril, comme c’était le cas avant la pandémie.

Les camions seront plus présents qu'avant dans les rues des quartiers résidentiels, alors que le nombre de sites permis a été doublé. On retrouvera des camions dans Ahuntsic-Cartierville, Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie. D'autres arrondissements pourraient s'ajouter.

«La pandémie nous aura permis de nous implanter plus dans les quartiers résidentiels», note Mme Cerf.

Courtoisie Gaëlle Cerf

Le calendrier en temps réel sera visible dès le début de la saison sur le cuisinederue.org.

Rappelons que de la première vague au printemps 2020, plusieurs propriétaires de ces restaurants avaient été déçus de ne pas avoir pu servir de la nourriture aux clients avant le mois de juillet, alors que les restaurants pouvaient offrir des mets pour emporter.