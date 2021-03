Étienne, le fils de Francine Ruel en situation d'itinérance, s'est confié à Jean-Marie Lapointe, et c'est super touchant

Partager







Jean-Marie Lapointe, toujours très impliqué dans la cause de l'itinérance, s'est entretenu avec Étienne, le fils de Francine Ruel.



Étienne, qui était en situation d'itinérance jusqu'à tout récemment, a accepté de se faire filmer par Jean-Marie Lapointe pour adresser un message important aux jeunes possiblement en détresse et expliquer un peu sa situation.

• À lire aussi: Lily Allen révèle qu’elle était accro au speed pour perdre du poids

Il mentionne entre autres que sa rencontre avec l'animateur lui donne le courage et la motivation nécessaires pour poursuivre son cheminement. Il souhaite aussi inciter les jeunes à ne pas suivre ses traces en matière de consommation de drogue.



«Si mes paroles peuvent empêcher un jeune... ou lui faire comprendre que l'héroïne, ça a “fucké” ma vie au complet, pour quelques petits moments de plaisir. Parce que l'héroïne, c'est un an de bonheur pour dix ans de malheur», a-t-il dit.



«Étienne: de la rue à l’espoir. Fils de la très touchante Francine Ruel, Étienne a connu la rue et ses misères durant de nombreuses années. Il s’en sort lentement et, avec générosité, il nous partage un beau moment d’introspection sous un magnifique soleil printanier. Avec sa permission, voici un petit 2 minutes de réflexion. Et d’espoir. (Merci à mon chum André Leroux de nous avoir organisé cette belle rencontre. Sans faire de bruit, tu accomplis des miracles dans l’ombre au quotidien)», a écrit Jean-Marie Lapointe sous la publication, sur son compte Instagram.

• À lire aussi: [VIDÉO] Une altercation au «2 par 4» se termine de la meilleure façon possible

Un moment très émouvant!

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s