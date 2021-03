Il court un demi-marathon pieds nus sur un lac gelé et établit un record du monde

Partager







Karim El Hayani a établi un nouveau record du monde la semaine dernière sur le lac Beauport, près de Québec. Pieds nus, sur la glace et la neige, le coureur espagnol a fait un demi-marathon (21,0975 km) en une heure 36 minutes.

Au Québec depuis quatre ans

Karim El Hayani, 27 ans, est né près de Madrid, en Espagne. Il est tombé sous le charme du Québec lors d’un voyage, il y a près de quatre ans. Il a ensuite quitté son Espagne natale pour venir s’installer à Montréal, où il est resté un an. Il habite maintenant à Bromont, en Montérégie.

Courir pieds nus, «c'est naturel»!

Karim courait pieds nus bien avant d’arriver au Québec. «C’est naturel, pour mes pieds, de courir pieds nus», explique le nouveau détenteur d’un record Guinness.

Il assure que le corps s’habitue facilement à la course pieds nus. Il suffit d’y aller progressivement, à son rythme. On commence avec de courtes sorties, des courses de cinq ou dix minutes. Et une fois que le corps s’est habitué, «ça ne vaut plus rien, des souliers», assure-t-il.

Sa préparation ne s’est pas passée comme prévu

Ce qui est moins naturel, pour lui, c’est de courir pieds nus sur la glace. «Avant d’arriver au Québec, je ne savais même pas qu’on pouvait marcher sur un lac», admet le résident de Bromont. Il avait d’ailleurs prévu de relever son défi sur de la neige, pas sur de la glace.

Mais, dans les jours qui ont précédé sa course, la pluie et le froid ont changé ses plans. Il n'a couru pour la première fois sur de la glace que 20 minutes avant le début de sa course.

Un record, mais pas de gros party

Karim a bien compris les consignes du premier ministre François Legault: «Pas de party!» Pas question, donc, de célébrer son nouveau record du monde en grand. Il a même respecté les consignes sanitaires pendant la course. Il était le seul coureur, les gens qui le suivaient étaient en patins et ses proches l’encourageaient en maintenant la distanciation sociale.

Prochain objectif: 250 km sur le sable dans le désert

À peine deux jours après avoir réalisé son exploit, Karim était de retour à l’entraînement. Il a même déjà trouvé son prochain défi. En 2021, il souhaite participer au Marathon des Sables, une course de 250 km dans le désert du Sahara, au Maroc. Après la neige et la glace du Québec, le sable du désert!