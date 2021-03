L’acteur Matthew McConaughey souhaiterait devenir gouverneur du Texas: voici d’autres personnalités qui ont fait de la politique

Partager







«All right, all right, all right.» L’acteur Matthew McConaughey envisage sérieusement de devenir gouverneur du Texas, a rapporté jeudi plusieurs médias américains.

Celui qu’on connaît pour ses rôles dans Le Loup de Wall Street, Interstellar ou encore Dallas Buyers Club songe à faire le saut en politique.

Le comédien de 51 ans n’est pas le seul à réfléchir à une future carrière politique. Deux autres vedettes d’Hollywood pourraient même se présenter à la présidence des États-Unis: Dwayne «The Rock» Johnson et Will Smith.

Mais avant eux, plusieurs autres personnalités connues, qui n’avaient aucune expérience en politique, se sont lancées dans l'arène politique. Certains sont devenus de grands politiciens, d’autres ont fait grandement réagir (et pas toujours pour les bonnes raisons), et quelques-uns ne sont même pas passés proches de se faire élire.

Tour d’horizon de quelques vedettes (d’ici et d'ailleurs) qui ont fait le saut en politique.

Arnold Schwarzenegger

Photo : Getty Images

Bien connu pour ses rôles dans Terminator, Schwarzenegger a mis sa carrière d’acteur sur pause en 2003 pour annoncer sa candidature comme gouverneur de la Californie. Même sans aucune expérience en politique, il a remporté l’élection partielle quelques mois plus tard. En 2006, il a été élu pour un second et dernier mandat (le maximum prévu par la loi), avant de se retirer en 2011.

Clint Eastwood

Ivan Nikolov/WENN.com

Eastwood a pratiquement tout fait au cinéma. L’acteur et réalisateur, aujourd’hui âgé de 90 ans, a aussi connu une courte carrière politique dans le milieu des années 80. En 1986, il a été élu maire de Carmel, en Californie. Après son mandat de deux ans, il ne s'est même pas représenté aux élections.

Donald Trump

AFP

Le milliardaire américain a fait un passage remarqué à la Maison-Blanche. Le 45e président des États-Unis est entré en fonction en janvier 2016 et n'a pas été réélu pour un deuxième mandat en 2020. Il est le seul président de l’histoire à avoir vécu deux procès en destitution. En janvier, Donald Trump a finalement quitté Washington, sans jamais reconnaître le résultat de la dernière élection, remportée par le démocrate Joe Biden.

Ronald Reagan

Photo AFP

Avant Trump, il y a eu Ronald Reagan. L’acteur américain a quitté les plateaux de cinéma vers la fin des années 60 pour devenir gouverneur de la Californie. Il a été finalement élu en 1967 et est demeuré gouverneur jusqu’en 1975. Après plusieurs tentatives, il est finalement devenu le 40e président des États-Unis en 1980 pour deux mandats.

Kanye West

AFP

Le rappeur américain a annoncé à la dernière minute l’été dernier sa candidature pour la présidence des États-Unis. Malheureusement pour l'ex-mari de Kim Kardashian, plusieurs États ont rejeté sa candidature, puisqu’il n’a pas rempli toutes les conditions nécessaires dans les délais prescrits. Le candidat indépendant, qui a dépensé plusieurs millions de dollars dans l’aventure, n’a récolté qu’un très faible pourcentage de votes lors de l'élection de novembre.

Manny Pacquiao

AFP

Le boxeur légendaire des Philippines occupe depuis 2016 un poste de sénateur dans son pays natal. Ses intentions politiques ne s’arrêtent toutefois pas là. PacMan songe à se présenter à la présidence du pays en 2022. Il a également été député pour la province de Sarangani entre 2010 et 2016.

Et chez nous?

Au Québec aussi, de nombreuses personnalités ont fait le saut en politique, dont certaines tout récemment.

Isabelle Charest

Simon Clark/Agence QMI

La triple médaillée olympique en patinage de vitesse sur courte piste s'est lancée en politique en 2018 pour la Coalition avenir Québec (CAQ). Élue dans Brome-Missisquoi, l’athlète originaire de Rimouski est aujourd'hui ministre responsable des Sports et des Loisirs.

Lyne Bessette

Reuters

Isabelle Charest n'est pas la seule athlète à aimer la politique. L’ancienne cycliste, qui a notamment participé aux Jeux olympiques de 2000 et de 2004, a fait le saut dans l’arène fédérale en 2019. Sous les couleurs du Parti libéral du Canada, Lyne Bessette a été élue à la Chambre des communes comme députée de Brome-Missisquoi.

Guy Nantel

Photo d'archives, Agence QMI

L’humoriste Guy Nantel a tenté sa chance en politique, lui qui souhaitait devenir chef du Parti québécois. Au terme d’une course de neuf mois [entrecoupée par la COVID-19], Nantel a terminé troisième, alors que Paul St-Pierre Plamondon est devenu chef du PQ en octobre dernier.