Le Donjon de Naheulbeuk: l'Amulette du Désordre sortira sur consoles cet été

Partager







Disponible sur PC depuis septembre dernier, Le Donjon de Naheulbeuk: l'Amulette du Désordre sortira à l'été 2021 sur consoles, au grand plaisir des fans.

Dear Villagers a précisé que la version destinée aux consoles sortira avec toutes les mises à jour faites jusqu’à présent sur PC. Le jeu aura d’ailleurs droit à une version physique sur PS4 et Nintendo Switch. Les joueurs Xbox One et Xbox Series X/S devront toutefois se contenter d’une version numérique.

Le RPG mélange tactique et humour en parodiant tous les lieux communs du jeu de rôle sur table et en proposant de contrôler des personnages caricaturés d'après des stéréotypes du jeu. Le but? Avancer dans le donjon pour s'emparer du trésor légendaire. Sept personnages composeront l'équipe des aventuriers: l'ogre, la magicienne, l'elfe, le ranger, le barbare, le voleur et le nain.

On rappelle que John Lang, le créateur de la saga, et les comédiens Franck Pitiot et Jacques Chambon, qui jouent respectivement Perceval et Merlin dans Kaamelott, font partie de la distribution du doublage. On retrouve aussi les youtubeurs français populaires Benzaie et Bob Lennon.

Le Donjon de Naheulbeuk: l'Amulette du Désordre est actuellement disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store. La sortie sur consoles est prévue plus tard cet été.

Rejoignez notre serveur Discord!