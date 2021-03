[MAIS OÙ SE CACHE LA PS5?] Découvrez notre dossier complet sur la rareté de la PlayStation 5

Partager







Mais où se cache la PS5? La question est sur toutes les lèves depuis novembre dernier, alors que la dernière console de Sony semble pratiquement impossible à dénicher.

Cela dit, est-ce vraiment le cas? Pour faire la lumière sur la rareté de la PlayStation 5, Pèse sur start s’est penché sur le sujet en explorant trois angles distincts.

Montage Christine Lemus

Tel un explorateur parti vers le nord pour essayer de photographier le Bigfoot, j’ai tenté au cours des derniers jours de trouver une PS5 au Québec. La console tant convoitée est-elle aussi difficile à dénicher qu’on le croit?

Frénétiquement, j’ai appelé 160 magasins, puis parcouru plus de 550 kilomètres en auto. Mais une vingtaine d’heures après avoir amorcé mes recherches, j’avais chez moi une autre PlayStation 5.

Montage Christine Lemus

Qui sont celles et ceux qui achètent des PlayStation 5 pour les revendre à fort prix? Avouons-le, on ne connaît pas grand-chose de ces fameux revendeurs, qui sont aussi présents sur Kijiji et Facebook Marketplace qu’ils sont vilipendés sur le Web.

On a donc voulu donner la parole à ces revendeurs, pour qui mettre la main sur plusieurs consoles à la fois semble tellement facile. C'était l’occasion parfaite de discuter de la rareté de la PS5, mais aussi de tenter de comprendre ce qui les pousse à s’adonner à ce type de commerce.

Montage Christine Lemus

Est-ce que ça vaut réellement la peine d’investir dès maintenant plusieurs heures de son précieux temps pour mettre la main sur une PlayStation 5?

Ou, encore, ne vaut-il pas mieux d’attendre simplement quelques mois que la pénurie s’estompe du côté de Sony et que la console soit enfin largement disponible sur les tablettes? La réponse un peu plate, c’est que ça dépend.