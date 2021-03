Marilou crée des chouchous «super abordables» avec des retailles de tissu mais les gens ne les trouvent pas assez «super abordables» à leur goût et la chicane pogne dans les commentaires

Partager







Qui aurait cru que des élastiques à cheveux pouvaient être aussi controversés?

Dans le but d’éviter de gaspiller les retailles du tissu qu’elle utilise pour fabriquer d’autres produits, Marilou a eu l’idée de faire des chouchous qu’elle a mis en vente sur le site de Trois fois par jour.

Capture d'écran / Trois fois par jour



C’est là, en principe, une idée lumineuse que tout le monde, en principe, devrait saluer à l’heure où il faut de plus en plus avoir conscience de notre utilisation des ressources naturelles.



Mais ce qui existe «en principe» ne s’applique pas toujours dans la réalité.

Quand la page Facebook de Trois fois par jour a publié un message pour faire la promotion desdits chouchous, il était mentionné dans la publication que les attaches à cheveux étaient «super abordables».

Capture d'écran / Facebook



Les chouchous se vendent 8,95$ ou 11,95$ selon la version (sans boucle ou avec boucle).

Or, des gens trouvent apparemment que 9$ ou 12$ ce n’est pas «super abordable» pour un chouchou et ils l’ont laissé savoir dans les commentaires.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook



Comme il fallait s’y attendre, d’autres gens (pas les mêmes) croient que 9$ ou 12$, c’est bien correct pour un produit confectionné au Québec dans un esprit de réutilisation des ressources/réduction des déchets.

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook



Et le débat a été lancé!

La principale intéressée, Marilou, a réagi par le biais d’une story Instagram.

Capture d'écran / Instagram



En résumé, Marilou affirme ne pas se sentir atteinte par les messages de haine qu’elle reçoit et qu’elle a de la compassion pour les gens qui l’insultent.

«Il y a des gens derrière l’autre écran... Soyez gentil», écrit l’entrepreneuse, de façon pacifique.

Elle a toutefois modifié sa publication pour en retirer la mention que les chouchous sont «super abordables».

Capture d'écran / Facebook





Le mot de la fin revient cependant à cette commentatrice pragmatique:

Capture d'écran / Facebook

