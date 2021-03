Voyez tous les looks vestimentaires «funky» des Académiciens ce soir

Partager







Si vous suivez Star Académie depuis le début de la saison, vous avez probablement remarqué les tenues originales que portent les candidats sur scène.

Jo�l Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Star Académie: découvrez les nouveaux looks capillaires des Académiciens

Les looks cette année sont assurément colorés et «funky», en plus de refléter à la perfection la personnalité de chaque Académicien.

C’est au styliste Jay Forest qu’on doit les merveilleuses tenues lors des variétés du dimanche. On pense d’ailleurs à la magnifique robe en velours que Meghan Oak a portée lors de sa prestation dimanche dernier.

• À lire aussi: Meghan Oak révèle qui elle aimerait voir gagner Star Académie

Cette semaine ne fait pas exception! Les 12 Académiciens restants, dont ceux qui sont en danger, ont tous «rocké» des looks mémorables lors de leurs performances.

Voici donc les 12 looks des Académiciens lors du variété du 14 mars:

Annabel

Capture d'écran Instagram @jayforest_

Jo�l Lemay / Agence QMI

Dashny

Jo�l Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Dashny Jules, le souriant et attachant candidat de Star Académie

Guillaume

Jo�l Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Guillaume Lafond, le cowboy sensible de Star Académie

Jacob

Jo�l Lemay / Agence QMI

Lunou

Capture d'écran Instagram @jayforest_

Capture d'écran Instagram @jayforest_

• À lire aussi: Tout sur Lunou Zucchini, l'artiste multi-talentueuse de Star Académie

Maeva

Capture d'écran Instagram @jayforest_

• À lire aussi: Tout sur Maëva Grelet, la passionnée de danse flamboyante de Star Académie

Matt

Jo�l Lemay / Agence QMI

Queenie

Capture d'écran TVA

Rosalie

Capture d'écran Instagram @jayforest_

Shayan

Jo�l Lemay / Agence QMI

William

Capture d'écran Instagram @jayforest_

Zara

Capture d'écran Instagram @jayforest_

On adore!

Retrouvez tous les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

Ne manquez pas nos dernières vidéos: On fouille dans le YouTube de Gabrielle Marion

s

Les meilleurs moments de la saison 1 de En Privé SVP