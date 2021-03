20 vedettes qui ont fièrement porté le chandail «Différent comme toi»

Partager







On dirait bien que plusieurs vedettes ont reçu un chandail «Différent comme toi» de la Fondation Véro & Louis.

Ils étaient plusieurs à arborer le morceau de vêtement, lundi, sur les réseaux sociaux et à en faire la promotion.

Quatre modèles du chandail sont d’ailleurs en vente à la boutique en ligne en ce moment. Ils le seront dans les magasins Aubainerie le 22 mars prochain.

Les profits vont à la fondation lancée en 2016 par Véronique Cloutier et Louis Morissette. Celle-ci vise à «créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l’autisme».

Voici 20 vedettes qui ont fièrement porté le gilet «Différent comme toi»

