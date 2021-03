Entrevue en privée avec Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume

Partager







Dès demain, les populaires influenceuses Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer lancent la deuxième saison du podcast sans tabou « En privé SVP » et pour l’occasion, les deux BFF nous ont accordé une entrevue tout aussi en privé.

Pssssstttt! Elles nous dévoilent des primeurs sur cette nouvelle saison et s’ouvrent à cœur ouvert sur leur amitié, leur travail d’influenceuse, le sexe et plus encore!

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu la chance d’écouter le balado « En privé SVP », ça parle de quoi?

L.R. :

Je dirais vraiment que c’est une conversation entre deux jeunes adultes, par rapport à toutes sortes de sujets. On se pose des questions sur des sujets tabous qui nous intéressent.

C.C :

Je dirais aussi que c’est la continuité de nos réseaux sociaux, car je trouve que le podcast nous permet de découvrir qui on est vraiment. C’est nous, mais pas juste sur une photo sur Instagram. C’est une version raw, sans filtre. Ce podcast n’a pas de pause. La saison deux comprend six épisodes d’une heure.

Quels sont donc les sujets que vous abordez dans cette deuxième saison?

C.C. :

Pour le premier épisode, on a reçu l’influenceur Brendan, qui est une personne engagée et sans filtre. On fait un retour sur la haine propagée sur la communauté des influenceurs, avec ce qui s’est déroulé en fin de l’année : les scandales des voyages et toute la notion du cancel culture. On a appris beaucoup de choses croustillantes avec Brendan.

Au deuxième épisode, on reçoit Naïla aka La grosse qui fait des vidéos, qui nous dévoile qu’elle gagne de l’argent sur Onlyfans. Elle nous apprend comment la plateforme fonctionne et comment faire de l’argent avec ça.

L.R. :

On va parler aussi de chirurgie esthétique et le behind the scene de ce phénomène qui est tellement en lien avec notre génération. Notre invité sera Docteur Schwarz, qui est un chirurgien plasticien vraiment reconnu dans le domaine au Québec.

On va aussi parler aux fondateurs d’APPA PARANORMAL qui mènent des enquêtes paranormales et il y a Vanessa Duchelle qui se joindra à nous pour parler de ses expériences en lien avec le paranormal.

En tant que BFF, êtes-vous parfois en désaccord avec les opinions de l’une ou de l’autre?

C.C. :

On n’est pas toujours, toujours en accord. La plupart du temps, on pense tout de même à la même chose. Mais on ne se chicane jamais.

L.R. :

Cin a raison. Ça arrive qu’on ait des opinions différentes, par exemple sur les dramas qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux et sur des trucs qu’on dit. Cin, c’est du style à ne pas vouloir ajouter de l’huile sur le feu.

Moi, je suis du genre à dire que l’on doit se mouiller et assumer ses opinions. On finit par always make it work.

C.C. :

C’est vrai, je n’aime pas être dans la controverse et me mettre à dos ma communauté. Je ne veux surtout pas blesser personne.

Crédit Émilie Hébert

Êtes-vous capables de tout dire sans filtre et sans tabou?

C.C. :

J’ai de la difficulté à le faire, mais le podcast m’amène à travailler là-dessus et à être moi-même. C’est le fun de se mouiller. J’ai hâte d’ailleurs de m’ouvrir sur l’entrepreneuriat au féminin.

L.R. :

Le podcast, c’est là où je suis le plus transparente. C’est une heure sans coupure. On est plus vulnérable. C’est sûr que lorsqu’on est dans les sujets d’opinions, on ne veut pas que ça blesse, mais nos conversations d’une heure nous permettent de toujours tout mettre en contexte. C’est plus facile de tout ddans le podcast plus que dans les stories sur Instagram disons.

Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez appris durant vos discussions « En privé SVP »?

C.C.

Naïla nous a confié, que pour sa création de contenu d’Onlyfans, elle devait suivre un horaire spécifique de sa journée, en préparant ses lives et ses photos pour le mois.

Il y a aussi Geneviève, bachelière en sexologie qui nous a appris que les femmes sont toutes clitoridiennes, même si la croyance dit que l’on est soit vaginale ou clitoridienne.

L.R. :

J’avoue que l’entrevue avec Naïla m’a étonné! J’ai été surprise lorsqu’elle nous a dit qu’elle faisait toutes sortes de requêtes spéciales pour ses fans dont des photoshoots de son ventre huilé. C’est tellement fascinant!

Découvrez les nouveaux épisodes de la deuxième saison d’En privé SVP chaque mardi, dès le 16 mars, sur toutes les plateformes de diffusion et en version vidéo le samedi, sur la chaîne YouTube de billie!