Heinz lance trois nouvelles sauces super bizarres

Amateurs de condiments étonnants, vous allez être servis!



Après le fameux Mayochup et les non moins célèbres Mayomust et Mayocue, Heinz mettra sur le marché trois nouvelles sauces aux noms aux créatifs qu’intriguants.

Ainsi, vous pourrez bientôt acheter du Tarchup Heinz, du Wasabioli Heinz et du Hanch Heinz.



On va jouer aux devinettes et essayer de comprendre ce que sont ces sauces:

Le Tarchup doit être de la sauce tartare mélangée à du ketchup

le Wasabioli doit être du wasabi mélangé à de l’aïoli

le Hanch doit être de la sauce piquante (Hot) mélangée à de la sauce Ranch

Selon le communiqué de presse, on spécifie que c’est «après avoir parcouru l’équivalent d’une dizaine d’années de publications sur des blogues oubliés et épluché de vieux tweets et forums» que «Heinz lance trois nouvelles créations de sauces».

Heinz regroupe maintenant ses étranges mélanges sous le nom de la «famille de mélanges SocioSauces», ce qui peut nous laisser présager que d’autres saveurs expérimentales pourraient être mises sur le marché.

Les trois nouveaux condiments sont disponibles pour une durée limitée dans certaines épiceries à travers le Canada.

