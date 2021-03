Je promets de t’aimer, de te respecter... et de ne pas devenir grosse?

Partager







Une vidéo d’un pasteur américain est devenue virale la semaine dernière. Au nom de la Bible et du sacrement du mariage, Stewart Allen Clark y fait tout un sermon aux femmes mariées. Le message à retenir : ne devenez pas grosses.

D’emblée, Bible à la main, le pasteur se questionne devant son auditoire. «Pourquoi tant de femmes se laissent si souvent aller après le mariage? Pourquoi font-elles ça?»

«Tous les hommes aiment les femmes trophées comme Melania Trump. Pas besoin de lui ressembler, mais pas besoin non plus de ressembler à une butch», ajoute-t-il.

Can I get an Amen? Euhhhh, nooooonnnnnnn!

Puis, dans une ferveur peu convaincante, il poursuit : «Les femmes portent du parfum et du maquillage parce que sinon, elles seraient laides et puantes. Ne soyez pas laides et puantes.»

Jésus. Marie. Joseph!

Prenez et mangez-en tous... mais de grâce n’engraissez pas!

Primo, utiliser la religion pour aborder une préférence physique et excuser l’infidélité chez les hommes, c’est douteux. En fait, c’est du gros n’importe quoi.

Secundo, utiliser des propos discriminatoires comme «butch» et tenir un discours pour éviter le «weight divorce» (le divorce en raison du poids), renforce le principe du fat shaming.

s

Tertio, suggérer qu’il y a une corrélation entre la prise de poids et l’infidélité, c’est d’encourager le culte toxique de la minceur. (C’est aussi de mal connaître ça : vous n’avez qu’à suivre les potins de stars pour savoir que les femmes considérées comme les belles du monde, comme Jennifer Lopez, ont été trompées. Alors, aucun rapport avec le poids.)

Bonjour pression sociale de me dicter que la balance doit indiquer 125 livres, après trois bébés et une dépression post-partum!

Vague de témoignages sur Instagram

J’ai publié cette vidéo dans mes stories Instagram en demandant à mes abonnés s’ils avaient déjà vécu quelque chose de semblable. Résultat : une pluie de témoignages de femmes qui ont eu droit au même preaching par leur mari, leur conjoint, leur ami avec bénéfices...

J’ai une abonnée qui m’a écrit : «Un de mes ex m’a laissée parce que j’avais pris du poids et je l’ai appris par une de mes amies, après notre séparation, car il n’avait pas le courage de me le dire.»

Une autre m’a confié : «Je me suis fait dire que je devais perdre du poids. Il dit que c’est pour ma santé. Je dois avouer qu’après deux grossesses et tout le stress, j’ai énormément de difficultés à y arriver.»

Des messages comme ça, j’en ai reçu des tonnes.

C’est là que j’ai eu l’appel : Anne-Lovely, preach!

Il faut le faire pour soi

Je ne ferai pas l’autruche en vous disant que c’est facile d’envoyer promener votre mari s’il ne vous accepte pas comme vous êtes.

Je préfère dire tout haut ce que beaucoup de femmes pensent tout bas :

J’ai des complexes, comme plusieurs femmes.

En tant que femme, la peur de ne plus exister dans le regard de l’autre est omniprésente, surtout lorsque je remarque le reflet de ma peau d’orange dans le miroir.

C’est normal de fantasmer sur le désir de se pavaner en bikini à South Beach avec un ventre plat, des seins ronds, des cuisses musclées et des fesses bombées.

C’est aussi normal d’avoir peur de vieillir et de vouloir effacer votre ride du lion (la grosse ride en plein milieu du front) qui vous gosse à chaque réunion sur Zoom.

s

J’irais encore plus loin : je vous dirais aussi que c’est tout à fait humain de vouloir plaire et d’attirer l’attention grâce à ses attributs physiques.

Par contre, il y a un gros MAIS.

Votre corps, votre santé et vos habitudes de vie vous appartiennent à vous, pas aux hommes dans votre vie.

Vos cuisses molles, votre petit bedon, votre envie soudaine de manger une poutine ou de combler votre rage de sucre, votre motivation de vous rendre au gym, votre perte de poids, votre prise en main sur votre santé, le temps que passez à la salle de bain pour vous faire belle, vos interventions esthétiques... tout ça, mais vraiment tout ça, vous appartient.

Ma cellulite qui me rend folle m’appartient autant que les cinq heures que je passe chez la coiffeuse pour avoir une crinière à la Beyoncé. You feel me?!

Pas au mari, pas au patron, pas aux parents, pas aux amis, pas au pasteur, pas à la société... Juste à vous, votre personne, mesdames.

COVID-19 et poignées d’amour

La prise de poids a toujours été un enjeu de société, mais elle est encore d’actualité avec ce foutu COVID-19. Un sondage effectué en octobre dernier par la firme Léger a démontré que 32% des répondants canadiens avouent avoir pris du poids durant la pandémie.

À travers tout ça, je suis certaine qu’il y a un paquet de gars qui n’ont rien contre les poignées d’amour. Au contraire, ils leur donnent même beaucoup de love.

C’est ce que d’ailleurs me témoignent l’autre moitié de mes abonnés féminins sur Instagram, qui ne cachent pas qu’elles ont engraissé, au cours de la dernière année.

Plusieurs d’entre elles m’ont révélé que leurs compagnons s’estiment chanceux de trinquer avec elles autour d’un bon repas, car même avec 10 ou 15 livres de plus, ils les trouvent tout aussi belles et sexy. Ça, c’est de l’amour. C’est beau. C’est sain.

Ma foi en l’amour en avait pris un coup avec ce pasteur fanatique de Melania Trump, mais je dois avouer qu’à la lecture de ces lignes, j’ai l’ai tout de suite retrouvé.