PS5: un port HDMI malmené par un enfant secoue l’Internet

Il y a certaines images qui font plus mal que d’autres. Celle qui est ci-dessous, montrant sous trois angles différents le port HDMI mutilé d’un pauvre PS5, fait définitivement partie de cette catégorie.

Mais que s’est-il passé au juste? Selon l’internaute cdq1985, qui a mis en ligne la photo sur Reddit, il s’agirait d’une console apportée en magasin pour réparation, victime de petites mains maladroites.

«L’enfant a dit: "J’ai poussé le câble un peu trop fort"», peut-on lire dans le titre de la publication, remarquée par ComicBook.com.

Or, le port, complètement déformé et cassé à l’intérieur, semble raconter une autre histoire. C’est possiblement pourquoi l’image a fortement fait réagir sur Reddit, recueillant plus de 9200 votes et près de 450 commentaires.

Plusieurs se sont demandé quel type de câble le jeune joueur avait tenté de coincer dans sa PS5, les prédictions allant de l’USB au DisplayPort, alors que certains croient que l’enfant aurait tout simplement inséré le câble HDMI à l’envers, avant de tenter de le retirer avec un outil comme un tournevis.

Chose certaine, avec une bonne partie de la planète qui a encore bien de la difficulté à mettre la main sur une PlayStation 5, le cliché donne le vertige.

Notons que l’histoire ne dit toutefois pas si le technicien qui a partagé la photo sur le subreddit techsupportgore est parvenu à réparer la console.

En tout cas, on lui souhaite bonne chance.

