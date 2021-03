Votre tendance du confinement selon votre signe astrologique

Partager







Cela fait tout juste 1 an que la pandémie mondiale de la COVID-19 a débuté, et c’est le temps de faire un retour sur ce qu’on a fait dans les 12 derniers mois.

On le sait, depuis le début de cette crise sanitaire, certaines tendances se sont démarquées. Puisque nous sommes tous dans le même bateau, il n’est pas très étonnant que nous ayons tous cherché des façons de se divertir en confinement!

Notre signe astrologique influence beaucoup notre personnalité, alors les chances sont grandes pour que nous ayons été attirés par un type d’activité plus qu’un autre en raison de notre signe.

Des DYI aux recettes originales, en passant par des comportements que nous n’avions jamais eus avant, faisons un retour sur 12 tendances du confinement:

Bélier – Le café Dalgona

En tant que Bélier qui aime quand les choses bougent, vous risquez d’avoir adoré cette tendance caféinée. Cela vous donne votre dose d’énergie, tout en vous occupant les mains pendant les 5 minutes nécessaires pour créer cette merveille.

• À lire aussi: Voici comment faire un café fouetté Dalgona en version «pumpkin spice»

Taureau – Fabriquer des chandelles

Grands fans d’un environnement de vie agréable, les Taureau, on vous soupçonne d’avoir tout acheté pour faire vos propres bougies maison. Si ce n’est pas le cas, avouez que vous avez essayé la technique DIY pour les chandelles torsadées?

Gémeaux – Organiser des Zoom

Les pauvres Gémeaux, en tant que signe d’air communicateur qui adore échanger avec des humains, vous souffrez beaucoup de l’isolation. Pour compenser, vous vous êtes transformés en organisateurs officiels de soirées Zoom! Ça change le mal de place...

Cancer – Vider les magasins de leur papier hygiénique

Les Cancer, vous avez tendance à paniquer un peu lorsque vous vivez quelque chose qui chamboule vos émotions. À cause de cela, vous avez probablement encore 50 rouleaux de papier hygiénique qui traînent depuis que vous avez vidé la pharmacie de votre coin en mars 2020..

Lion – Les colorations temporaires

Un Lion qui ne peut pas briller devant ses proches, c’est un Lion triste et en manque de compliments. Pour tenter de recevoir quelques «likes» de plus, vous avez sûrement tenté de changer de tête avec une colo temporaire pour cheveux. Ça, ou vous avez tenté de vous couper une frange vous-même.

Vierge – Vivre dans ses leggings

On a tous changé notre façon de s'habiller durant la pandémie, et on a préconisé certains morceaux plus que d’autres. Les Vierge, vous avez déniché une paire de leggings belle et confortable dès le premier jour, et vous ne l’avez plus jamais enlevée.

• À lire aussi: Ces leggings populaires sur TikTok donnent un effet de fesses bombées

Balance – Magasiner des lampes sur TikTok

Les Balance, vous êtes le signe du Zodiaque le plus stylé. Puisque vous savez toujours ce qui est cool avant tout le monde, votre chambre ressemble probablement à une vidéo TikTok en ce moment. Si vous n’avez pas déjà une lampe lava, des néons et un projecteur de coucher de soleil, cela ne saurait tarder.

• À lire aussi: Ces lampes populaires sur TikTok recréent un coucher de soleil dans votre chambre

Scorpion – Devenir une sorcière

Les Scorpion ont tous et toutes un côté mystérieux, voire mystique. La pandémie vous a enfin donné le temps et la motivation de commencer à tirer vos amis au tarot, mais aussi à faire des cérémonies de pleine lune et à expérimenter avec les cristaux.

Sagittaire – Adopter un nouveau sport

Ne pouvant voyager, les Sagittaire se sentent prisonniers de leur propre maison. Pour remédier à la situation, il vous a fallu une nouvelle activité qui vous permettait d’explorer la nature. La raquette, la course, le vélo, le ski de fond, toutes les raisons sont bonnes pour quitter la maison!

Capricorne – Les pâtes au féta

Pandémie ou pas, les Capricorne, vous vous tenez occupés à longueur d'année. Quand vous avez vu cette fameuse recette de pâtes faire surface, vous l’avez adoptée illico. Quoi de mieux qu’une recette facile qui ne prend qu’un plat? Cela vous laisse plus de temps pour travailler!

Chers Verseau, votre imagination et votre refus de vous plier aux normes vous font toujours briller. Durant la dernière année, on serait prêt à parier que vous avez concocté votre propre ensemble mou en tie-dye avec une recette maison. Pourquoi acheter quand on peut créer soi-même?

Poissons - Le skincare

Poissons, votre émotivité vous a probablement joué des tours durant cette période stressante. Le meilleur moyen de se relaxer reste de prendre soin de soi, alors vous avez sans aucun doute adopté une routine beauté de 15 étapes et vous resplendissez même sur Zoom maintenant!

• À lire aussi: Les 7 meilleures crèmes solaires pour le visage

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s