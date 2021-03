[VIDÉO] Un son que «seules les personnes de moins de 25 ans peuvent entendre» fait fureur sur TikTok

Partager







Une vidéo virale sur TikTok prouve à quel point certaines de nos facultés peuvent être affectées lorsqu’on vieillit.

Tout le monde le sait: en vieillissant, il devient plus difficile de marcher, de sauter, de voir, de digérer, etc., etc., etc.

Mais ce qu’on ne réalise pas toujours, c’est que ne devient pas dur de la feuille seulement une fois le vénérable cap des 65 ans atteint.

En fait, dès l’âge adulte, on perd déjà l’aptitude à entendre certaines tonalités plus aigues.

Une vidéo TikTok mise en ligne récemment le démontre bien.

On y entend l’alarme Mosquito, une son à 17,4 kHz, qui est souvent utilisé comme dispositif de harcèlement acoustique destiné à disperser les groupes d’adolescents.

Cette tonalité de 17,4 kHz ne pourrait être entendue que par les personnes de moins de 25 ans.



Dans la vidéo ci-haut, vous pourrez voir 8 familles qui en ont fait l’essai, avec des résultats pas toujours super agréables pour les jeunes oreilles.

Bien sûr, l’âge limite de 25 ans est très variable. Il est possible que vous soyez plus âgé que cela et que vous l’entendiez quand même; tout comme il est possible que vous soyez plus jeune et que vous ne l’entendiez pas...

