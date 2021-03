Cette coupe de cheveux est la tendance émergente du printemps

Partager







La coupe dégradée est de retour en 2021, mais ce printemps on porte un style bien particulier: le Rachel.

La coupe Rachel a été popularisée (ou inventée, c’est selon) par le personnage de Rachel, joué par Jennifer Aniston, dans Friends.

On reconnaît cette coiffure légendaire grâce aux différentes longueurs de cheveux dont l’avant est plus court, puis devient de plus en plus long dans un dégradé assez marqué.

Plusieurs stars l’adoptent ces temps-ci, incluant Lili Reinhart, Madison Beer, Dixie D’Amelio et Emma Chamberlain.

Pour avoir le look «années 90» de la coupe Rachel, il faut s’assurer de coiffer votre dégradé en conséquence.

L’idéal est de sécher votre chevelure à la brosse ronde. Pour vous faciliter la tâche, procurez-vous la fameuse brosse-séchoir de Revlon. Celle-ci permet de sécher notre crinière tout en donnant un effet brushing ultra volumineux.

Brosse-séchoir volumisante de Revlon, 60$ chez Amazon

Cette coupe est aussi souvent portée avec des cheveux soyeux et brillants, non texturisés comme avec le look plage.

On opte donc pour des sérums qui rendront les cheveux resplendissants comme tout.

Essayez la crème coiffante lissante de Sephora Collection qui hydrate les cheveux sans ajouter de la lourdeur. On l'applique dans les cheveux humides avant le séchage, ou sur des cheveux secs pour une touche d'hydratation et de luminosité!

Crème lissante cheveux de Sephora Collection, 18$ chez Sephora

On risque de voir cette coupe de plus en plus dans les prochains mois!

