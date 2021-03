COVID-19 : tout ce que vous devez savoir sur la conférence de presse du 16 mars

Partager







Le printemps arrive à grands pas et les mesures sanitaires s'assouplissent de plus en plus. En effet, durant la conférence de presse du 16 mars, le premier ministre François Legault a annoncé de bonnes nouvelles aux habitants des zones rouges!

• À lire aussi: Un an de COVID-19 : les restaurants, bars et cafés qui ont ouvert à Montréal depuis le début de la pandémie

Voici donc tout ce que vous devez savoir de la conférence de presse du 16 mars:

Tel que prévu, le couvre-feu sera repoussé à 21h30 en zone rouge.

À partir du 26 mars, les salles de spectacles seront ouvertes dans les zones rouges.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire pourront revenir en classe à temps plein en zones orange et jaune.

Les lieux de cultes dans les zones rouges passera à 25 personnes.

Les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord passeront quant à elles en zone jaune.

Le premier ministre prévoit d'ailleurs que tous les gens qui le désirent devraient être en mesure d'être vaccinés d'ici le 24 juin prochain.

Voilà enfin de bonnes nouvelles!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s

s